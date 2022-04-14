banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Yağışlı hava geri geliyor!
Yağışlı hava geri geliyor!

Türkiye’nin en büyük maden rezervi için toplantı düzenlendi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından ilçedeki madenin işletilmesi adına Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Maden ilçesinde ‘Polimetal maden sahası ihale süreci değerlendirme toplantısı’ düzenlendi.

Ekonomi 14.04.2022, 17:07
Türkiye’nin en büyük maden rezervi için toplantı düzenlendi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından ilçedeki madenin işletilmesi adına Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Maden ilçesinde ‘Polimetal maden sahası ihale süreci değerlendirme toplantısı’ düzenlendi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ’da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bulunan maden rezervlerinin Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde kurulan ‘Elazığ Girişim Grubu’ tarafından işletilmesi için başvuruda bulunulmuş ve ihale tarihi 21 Nisana ertelenmişti. Yaklaşan ihale sürecinde Elazığ Bakır Madenliler Derneği, ETSO Başkanı Asilhan Arslan ve girişimcileri ilçeye davet ederek burada bir toplantı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda ilçede bulunan ve cumhuriyet tarihinin en büyük madeni olarak belirlenen maden rezervinin Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilmesi ve Maden ilçesinin eski ihtişamına kavuşması konuşuldu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi burada bulunduysa üretim üssü de burası olmalıdır"

Son derece önemli bir gelişmenin arifesinde olduklarını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, “Bu hem şehrimizin hem de Maden ilçemizin menfaati doğrultusunda en yüksek kazanım şekliyle sonuçlanması için el birliğiyle mücadele veriyoruz. Elazığ maden konusunda siyaset üstü bir duruş göstererek bu ihalenin Elazığ’a en yüksek katma değer bırakacak şekliyle sonuçlanması için kenetlendi ve 2 aylık sürede herkes son derece duyarlı olarak ciddi mücadele verdi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarihten gelen misyonuyla ilin tüm dinamiklerinin menfaati doğrultusunda duruş sergileyip aksiyon almış bugün de önüne gelen hadisede üzerine düşen vazifeyi yapmak adına geçmişte olduğu gibi bu duruşu sergiledi ve sizlerden de destek talep etti. Bu destekler karşılık buldu ve içinde bulunduğumuz durumda ihalenin şartnamesinin Elazığ ve Maden menfaatlerine ülke menfaatlerine doğru devrilmesi için son derece hassas ve değerli bir çalışma icra edilmektedir. Elazığ’da Maden ilçesinde madem cumhuriyet tarihinin en büyük bakır maden rezervi bulundu bunun üretim üssü Maden olmalıdır. Biz burada öyle bir tesisten bahsediyoruz ki bir zenginleştirme ünitesinden geçecek son derece hassas bir üretim bandından devasa bir tesisten bahsediyorum. 500 milyon dolar yatırım bedeli olan alan 3-4 bin bin kişiye istihdam sağlayacak. Bunun uç ürünleri madenin metale dönüşmesinden sonra çıkan tüm uç ürünleri işlenerek yüksek katma değerli ürüne geçiş için çok muazzam bir ham madde elde edeceğiz. Bunların Elazığ’a katkısı, bölgeye katkısı, müthiş olacak. Nasıl ki Karadeniz de Samsun Çarşamba’da Bakır İzabe Tesisi kuruldu ve Karadeniz havzasının tüm bakır madenleri orada izabe edilip ekonomiye kazandırılıyorsa Elazığ’da madenin merkezi olması hasebiyle tüm bölgenin madenlerinin işlendiği bir üretim üssü olmak zorunda. Teknik olarak madencilik ve endüstrisi dediğimiz zaman bu olmazsa olmaz. Biz bunun iade şartnamesine girmesini istiyoruz. Elazığ Girişim Grubu olarak bu ihaleye tek başımıza girme adına istediğimiz büyüklüğü yakalamak için hiçbir perdeleme yapmadan davette bulunduk ama sermeye kurulunun elimizi ve kolumuzu bağladığı bazı yasal mevzuatlar var ondan dolayı bazı hamleleri atamıyoruz. Onların mevzuatlarına uygun ileriki dönemlerde tüm hamlelerimizi yapacağız. Elazığ Girişim Grubunun hem sermaye yapısını hem de katılımcı sayısını arttırmak adına ilerleyen dönemler de yine çalışmalarımız olacak. Bunları da zamanı geldiği zaman sizlerle paylaşacağız. Elazığ Girişim Grubunun bu ihaleye girecek konsorsiyumda en yüksek oranda ortak olması için görüşmelerimizi belli bir noktaya getirdik ve bu süreç devam edecek” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Çağlar Duran, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Erhun Karakuş, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, iş adamları, STK temsilcileri ve Maden ilçesinde yaşayan vatandaşlar katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
15°
açık