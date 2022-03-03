Türkiye’nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğalgaz bulundu

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğalgaz rezervi bulundu.

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğalgaz bulundu. Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.