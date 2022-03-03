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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Türkiye’nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğalgaz bulundu
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğalgaz rezervi bulundu.
Ekonomi 03.03.2022, 17:52 03.03.2022, 18:37
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğalgaz rezervi bulundu.
Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğalgaz bulundu. Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.