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Türkiye’nin en büyük 2. Bankası ‘VakıfBank’

Bankacılık faaliyetleri kapsamında 2020 yılı sonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar TL katkı sağlayan VakıfBank, 699 milyar lira aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük 2. Bankası konumuna ulaştı.

Ekonomi 22.02.2021, 10:05
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Türkiye’nin en büyük 2. Bankası ‘VakıfBank’

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız, ülkemiz ekonomik istikrarını korumak ve ihtiyaç duydukları her anda müşterilerimizin yanında olabilmek adına bu süreçte büyük özveri göstermiştir. Müşterilerimizin takdiriyle de bulunduğu konumu yükselterek 2. sıraya oturmuştur. Bu yalnızca finansal bir sonuç değil, VakıfBank’ın her alanda ülkesinin ve milletinin yanında olduğunun sağlam bir göstergesidir” açıklamasında bulundu.

Müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle sektörüne yön veren VakıfBank, 2020 yılında elde ettiği finansal sonuçlarının ardından yeni bir başarıya daha imza attı. Geride bıraktığımız yılsonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar TL katkı sağlayan VakıfBank, aktiflerini de 699 milyar liraya yükselterek aktif büyüklükte bir sıra yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank’ta görev yapan her bir çalışanın her zaman olduğu gibi özellikle pandemi sürecinde de büyük özveri gösterdiğine dikkat çekerek, “66 yıldır olduğu gibi 2020 yılında da müşterilerimizin daima yanında durduk. İhtiyaçlarını öngörerek hem finansal hem de sosyal çözümler ürettik” dedi. VakıfBank’ın Türkiye’nin aktiflerine göre en büyük 2. bankası konumuna ulaşmasının yalnızca finansal bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bankacılık sektörü sayılarla okunuyor olsa da arka planda işleyen başka çarklar da mevcut. Teknolojiyi takip edecek, en hızlı şekilde uygulamaya alacaksınız. Yalnızca yerel piyasalardan değil uluslararası piyasalardan kaynak sağlayacaksınız. Müşteri alışkanlıklarını izleyecek, onları dinleyecek, onlar talep etmeden uygun çözümler sunacaksınız. Yani daima bir adım önde olacaksınız. Ülkenize sektörünüze yalnızca rakamsal katkı değil, kurumsal sosyal katkı da sunacaksınız. VakıfBank olarak biz gerek spor kulübümüz, gerek kültür yayınlarımız gerekse bu ülkenin özel çocuklarına sağladığımız desteklerle elde ettiğimiz bu ikinciliği rakamsal bir sonuçtan daha fazlası, ülkemizin de bizi takdir ettiği yönünde okuyoruz.”

“VakıfBank’ın kızları Türk kadınını gücünü dünyaya gösteriyor”

VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın 35 yıldır başarılarla dolu bir tarihe imza attığının altını çizen Genel Müdür Üstünsalih, “VakıfBank olarak kız çocuklarına destek olmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafında hayali voleybol olan kızlarımıza imkân tanıyor, onları okullarımızda, alt yapımızda yetiştiriyoruz. Onlar da dünya, Avrupa şampiyonu olarak, adlarını Guinness Rekorlarına yazdırarak bizleri onurlandırıyor. Bu yalnızca VakıfBank’ın değil, Türk kadınının büyük başarısıdır” ifadesinde bulundu.

‘Türk kültür dünyasına büyük katkı’

“VakıfBank Kültür Yayınları ile bugüne kadar 85 değerli kitabı okurla buluşturduk” diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Banka olmanın ötesinde ülkemize karşı üstlendiğimiz sorumlulukla kültür yayıncılığına da elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. VakıfBank Kültür Yayınlarımız ile yalnızca 2020 yılında 50 kitabı okurumuzla buluşturduk. Aldığımız geri dönüşler gösteriyor ki bu noktada da bir ihtiyaca çözüm olduk.”

“VakıfBank olarak özel çocuklarımızın hayaline ortak oluyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2017 yılından bu yana 81 ilde özel çocukların eğitimine katkı sunduklarına dikkat çeken Üstünsalih, “Türkiye’nin geleceği için geleceğimiz olan çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz. MEB ile bugüne kadar 39 adet Mekatronik ve Akıl Oyunları Atölyesi ile 15 adet Yapay Zekâ Atölyesi’ni okullarımızla buluşturduk. Ayrıca 170’in üzerinde Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı’nı da hayata geçirdik. Bu atölyelerimiz sayesinde de yaklaşık 30 bin çocuğumuza dokunduk” dedi.

Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“VakıfBank olarak yalnızca Bankacılık alanında değil diğer alanlarda gösterdiğimiz faaliyetlerimiz ve desteklerimizle hem ülkemizin hem de müşterilerimizin yayında olmaya devam edeceğiz. Bankamızı ikincilik konumuna yükselten ilgiye ve süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

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