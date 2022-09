Türkiye’nin elma deposu Karaman’da hasat başladı. Vali Tuncay Akkoyun, “Şu an bulunduğumuz elma bahçesi, bahçenin çok ötesinde bir yer. Burası Avrupa’nın en büyük tek parça elma bahçesi. Yaklaşık 1 milyon 750 bin elma ağacı var" dedi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, beraberindeki AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram la merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde bulunan Engin Tarım firmasına ait 6 bin dekarlık dev bahçede elma hasadı programına katıldı.

Vali Akkoyun, ilk olarak Engin Tarım Firmasının Mali ve İdari İşler Müdürü Ömer Lütfü Ertuğrul’dan şirketin faaliyetleri, üretim kapasitesi, üretim teknikleri ve üretim yapılan alanla alakalı bilgiler aldı. Eline aldığı sepet kova ile sezonun ilk elma hasadını yapan Vali Tuncay Akkoyun, Karaman’ın elma üretiminde Türkiye’de sayılı şehirlerden olduğuna işaret ederek, “Karaman elma üretimi noktasında çok önemli bir konuma sahiptir. Karaman genelinde yaklaşık 209 bin dekarlık alanda yıllık 535 bin ton elma üretimi yapılıyor” dedi.

“Amacımız elma yetiştiriciliğinde Karaman’ı bir merkez haline getirebilmektir”

Doğru tarım tekniklerinin üretime sağladığı katkılara değinen Vali Tuncay Akkoyun, “Burada bizim dikkatimizi çeken ve bizim önceliğimiz şudur; elma üretilirken ve tarımsal faaliyet yapılırken toprak ıslahından başlanarak doğru fidanlarla, modern yöntemlerle, bilimin ışığında tarımsal faaliyetlerimizi gerçekleştirmek. Elmalar yetiştirilirken nasıl titiz bir şekilde davranılıyorsa, elma hasadında da gerek toplanma gerekse paketleme aşamasında çok titiz, dikkatli bir çalışma yapılmalıdır. Bizim çiftçilerimizden öncelikle beklediğimiz budur. Bizim dünya ile rekabet edebilmemiz, sektörde küresel anlamda ciddi bir yer edinebilmemiz için modern yöntem ve teknikleri kullanmamız, çok titiz bir şekilde çalışmamız gerekmektedir. Bizim amacımız elma yetiştiriciliğinde Karaman’ı bir merkez haline getirebilmek. Sadece Türkiye’nin merkezi değil dünyanın merkezi haline getirebilmek. Karaman bunu hak ediyor, Karamanlı bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerimiz ne kadar mutlu olursa bizler de o kadar mutlu oluruz.”

Vali Tuncay Akkoyun, çiftçilerin daha fazla üretim gerçekleştirebilmesi için gereken desteğin her zaman sağlanacağını vurgulayarak, “İnşallah önümüzdeki yıllarda da çiftçilerimize gerekli desteği sağlayarak daha fazla üretim gerçekleştirmeleri için gerekli olan tüm gayreti göstereceğiz. Her zaman söylüyoruz çiftçilerimizin her daim yanındayız. Bunu fiili olarak da göstermek adına buraya geldik. Çiftçilerimizin sevincine, mutluluğuna ortak olmak adına buradayız. Çiftçilerimiz ne kadar mutlu olursa bizler de o kadar mutlu oluruz” diye konuştu.

Daha sonra firmanın üretim kapasitesine dikkat çeken Vali Akkoyun, “Şu an bulunduğumuz elma bahçesi, bahçenin çok ötesinde bir yer. Burası Avrupa’nın en büyük tek parça elma bahçesi. Yaklaşık 1 milyon 750 bin elma ağacı var. Bu sayı ciddi bir rakam. Engin Tarım, çiftçilerimize ve ülkemize örnek bir çalışma içerisinde, uzun yıllardır emek vermekte ve emeklerinin karşılığını üretimlerindeki yüksek kapasiteyle almış bulunmaktadırlar. Bu vesile ile ilimiz ekonomisine sağladıkları büyük katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de yaşanan günün, elma hasadının başladığı emeklerin paraya dönüştüğü mutlu bir gün olduğunu belirterek, "Biz Türkiye’de elma fidanı bakımından birinciyiz. İnşallah kısa sürede rekoltede de birinci olacağız. Hükümet olarak üreticimize desteklerimiz devam ediyor. İnşallah Karaman’a elma borsasını da kurup elma sektörünün kalbinin Karaman’da atmasını sağlayacağız. Hasadın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.