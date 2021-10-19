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Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.

Ekonomi 19.10.2021, 10:19
Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

ANKARA (AA) - Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.


#ekonomi
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