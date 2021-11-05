Türkiye’nin dördüncü büyük hidroelektrik santrali “Ilısu” faaliyete geçiyor

Türkiye’nin en büyük 4’üncü hidroelektrik santrali Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılıyor.

Sınıfında dünyanın en uzun ve büyük gövdesine sahip barajı olan ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük 4’üncü hidroelektrik santrali Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla yarın hizmete alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Dicle Nehri üzerinde, enerji üretimi amacıyla yapımı tamamlanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin 4’üncü büyük hidroelektrik santrali konumunda olacak.

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre gövde uzunluğuna sahip olan baraj, “önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj” tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor. Ilısu, 10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin 3’üncü büyük depolama hacmine sahip barajı konumunda bulunuyor.

Enerji üretimiyle ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı ve HES’in ilk türbini, 19 Mayıs 2020 tarihinde devreye alınmış, aynı yıl içinde diğer 5 türbinin de devreye girmesiyle tesis, tam kapasite enerji üretimine başlamıştı. Santral şu ana kadar 3,7 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine 2,6 milyar lira katkı sağladı.

Ilısu Projesi; baraj inşaatı, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer çalışmalar ile yaklaşık 20 milyar liraya mal oldu. Baraj tam kapasite çalıştığında yıllık 4.12 milyar kilovatsaat enerji üretecek.