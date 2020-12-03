TÜRKİYE’NİN DEV PROJESİ “8 MİLYAR 151 MİLYON TL” YATIRIMLA BAŞKENTTE YÜKSELİYOR

HNN Yapı Teknik, başkentin yeni yaşam ve iş merkezinde, Esenboğa Havalimanı’nın yanı başında konumlandırdığı Northgate projesiyle; konut, ofis, 5 yıldızlı otel, üniversite, hastane ve AVM ile Türkiye’nin en büyük gayrimenkul projesine imzasını atıyor.

8 milyar 151 milyon TL’lik büyük bir yatırımla hayat bulan Northgate Ankara, başkente yeni bir yaşam kültürü kazandıracak donatılara sahip.

ESENBOĞA HAVALİMANI’NIN KOMŞUSU

Ankara’nın Kuzey bölgesinde en önemli gelişim hattı üzerinde konumlandırılan Northgate Ankara, Esenboğa Havaalanı’na 7 km mesafede, tasarlanan havaalanı metro hattı üzerinde, Kuzey Ankara Projesi, Otonomi Projesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi projelere komşu lokasyonda, 2 milyon metrekare alanda yükseliyor. 100 bin kişilik bir nüfusa hizmet verecek proje finans, ticaret, konut, eğitim, sağlık, geçici konaklama, kültür-sanat, alışveriş, spor ve rekreasyon fonksiyonlarını kapsayan Türkiye’nin büyük ölçekli karma-şehir projeleri arasında öne çıkıyor.

RAKAMLARLA NORTHGATE ANKARA

2 milyon metrekarelik arazi üzerinde geliştirilen Northgate Ankara’nın 1 milyon metrekaresi yeşil alana ayrılıyor. 190 bin metrekarelik sosyal yaşam ve ticari alana sahip projede 10 bin konut, 850 villa, 2.500 konut – ofis, 1.000 ticari ofis, 300 odalı 5 yıldızlı otel, 20.000 kişilik üniversite, 55.000 kişilik amfi tiyatro, 25.000 metrekare ticaret binası, 10.000 metrekare kongre merkezi, 50.000 metrekare fuar alanı, 130.000 metrekare dükkan yer alıyor.

İLK ETAP TESLİMLERİ 2022’DE BAŞLIYOR

Başkent’in en büyük özel sektör yatırımını gerçekleştiren HNN Yapı Teknik, Northgate Ankara projesinin ilk etabını 2022 yılında, ikinci etabını ise 2024 yılında teslim etmeyi hedefliyor. İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği projenin diğer iki etabı ise 2026 ve 2028 yıllarında tamamlanacak.

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