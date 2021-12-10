Türkiye’nin

İSTANBUL (AA) - Şimdiye kadar 450’den fazla girişimciye kuluçka hizmeti, 850’den fazla hızlandırma hizmeti veren Teknopark İstanbul, bu defa da İSTKA desteği ile "Beyaz Şapkalı" olarak da bilinen siber güvenlik uzmanlarını girişimci yapacak.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi ortaklığında siber güvenlik ekosisteminin güçlü oyuncularıyla birlikte oluşturulan Cybercube, dijital dönüşümün beraberinde getirdiği siber tehditlere karşın yenilikçi siber güvenlik girişimlerin artmasına ve siber saldırıların azalmasına katkı sağlayacak.

Cybercube programı, siber güvenlik odağında proje fikrini doğrulamış girişimcilerin çıkarma aşamasında oldukları ürünlerini doğrulama ve satışa hazır getirme amacıyla, eğitim, mentorluk, danışmanlık, bilişim laboratuvarı sunucu odası, bulut veri depolama gibi benzersiz destekler sunacak. 6 ay boyunca sürecek programda girişimciler için "demo day" etkinliği de yer alacak. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Siber Güvenlik Kümelenmesi iş birliğinde yürütülecek Cybercube programı 3 dönem boyunca desteklenecek. Performans değerlendirme kriterleri yüksek girişimlere 6 ay ek süre imkanı verilebilecek.

- 9 farklı konu başlığında 5 haftalık eğitim verilecek

"Beyaz şapkalı" girişimcilere kuluçka programına kabul edilmeleri durumunda farklı alanlarda eğitim de verilecek. Program katılım adayı girişimcilerin başvuruları Cybercube Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme Kurulu’nda projesi onaylanan girişimciler 5 hafta boyunca online eğitim ve sonrasında diğer desteklerin yer aldığı sürece dahil olacaklar ve 9 farklı konu başlığı altında 15 saatten fazla eğitim verilecek.

