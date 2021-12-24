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Türkiye’nin beğenilen CEO’ları ödüllerini aldı

KREA M.I.C.E. tarafından gerçekleştirilen ‘Altın Lider Ödülleri’ töreni gerçekleşti. Türkiye’de 35 bin kişinin üzerinde oy kullanıldığı töreninde, 2021’in 50 CEO’su, CHRO’su ve CMO’su ödüllerin sahipleri oldu.

Ekonomi 24.12.2021, 10:38
Türkiye’nin beğenilen CEO’ları ödüllerini aldı

KREA M.I.C.E. tarafından gerçekleştirilen ‘Altın Lider Ödülleri’ töreni gerçekleşti. Türkiye’de 35 bin kişinin üzerinde oy kullanıldığı töreninde, 2021’in 50 CEO’su, CHRO’su ve CMO’su ödüllerin sahipleri oldu.

Türkiye’de 35 bin kişinin oy kullandığı ‘Altın Lider Ödülleri’ sahiplerini buldu. 2021’in 50 CEO’su 23 Aralık’ta düzenlenen ödül töreni ile Altın Lider Ödülü’nü aldı. Organizasyonu KREA M.I.C.E. tarafından yapılan ‘Altın Lider Ödülleri’ platformunda tüm Türkiye’den katılım gerçekleşti. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin ‘tekil oyu’ ve cep telefonuna gönderilen ‘doğrulama kodu’ ile katıldığı oylamalar 25 Kasım 2021’de sona erdi. Yapılan değerlendirmeye göre en fazla oy alan CEO’lar, Nükhet Duru’nun konseriyle taçlanan gecede ödüllerini aldı.

“Hedefimiz kapsayıcı, teknolojik ve güvenilirliği yüksek bir ödüllendirme platformu oluşturmaktı”

Değişen piyasa koşullarında, şirket başarısında liderlerin özelliklerinin öne çıktığını belirten KREA M.I.C.E.’ın kurucusu Seda Mızraklı Ferik, “C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz, tüm sektörlerden büyük beğeni aldı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve kullanılan on binlerce oy sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak tarif ettiğimiz ‘Altın Lider Ödülleri’nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Şirketlerin liderlerinin bıraktıkları ‘anlamlı izleri’ destekliyoruz” şeklinde konuştu.

18 yıldır sektörde faaliyet gösteren KREA M.I.C.E’in 2022 yılında düzenleyeceği kapsamlı zirvelerin ilki, 22-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Global HR Summit & Exhibition 2022 olacak. Global Marketing Summit 2022 ise 18-22 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

2021 Yılının En Beğenilen CEO’ları şöyle açıklandı:

Akkök Holding, Ahmet Dördüncü, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

Toyota, Ali Haydar Bozkurt, CEO

ING Bank, Alper Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürü

Dominos Pizza, Aslan Saranga, DP Eurasia Group CEO

Eczacıbaşı, Atalay Muharrem Gümrah, Yönetim Kurulu Üyesi

Hayat Kimya, Avni Kığılı, Hayat İcra Kurulu Başkanı

CMC Türkiye, Banu Hızlı, CEO, CMC Türkiye İcra Kurulu Üyesi, M+ Group

LC Waikiki, Berna Akyüz Öğüt, LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü

Coca Cola İçecek, Burak Başarır, Coca-Cola İçecek CEO’su

Haver Farma, Can Hisarlı, İcra Kurulu Başkanı

Sabancı Holding, Cenk Alper, Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

Doğan Holding, Çağlar Göğüş, İcra Kurulu Başkanı, CEO

Türk Tuborg, Damla Birol, CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Pepsico, Ece Aksel, PepsiCo Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü

Sodexo, Eda Uluca, İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Vodafone, Engin Aksoy, CEO

Siemens Healthineers, Enis Sonemel, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su

Santafarma İlaç, Erol Kiresepi, Yönetim Kurulu Başkanı

Doğuş Holding, Ferit Şahenk, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su

Make A Wish, Fusün Kuran, Make-A-Wish Türkiye CEO’su

Denizbank, Hakan Ateş, Finansal Hizmetler Grubu CEO

Akbank, Hakan Binbaşgil, CEO

Arçelik, Hakan Bulgurlu, CEO

Borusan Otomotiv, Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Grubu İcra Kurulu Başkanı

Kibar Holding, Haluk Kayabaşı, CEO

Kastamonu Entegre, Haluk Yıldız, Kastamonu Entegre CEO’su ve Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı

Enerjisa Üretim A.Ş., İhsan Bayçöl, CEO

Mondelez Interational Türkiye, İhsan Karagöz, Genel Müdür

Ege Yapı, İnanç Kabadayı, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Koç Holding, Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

Mey Diageo, Levent Kömür, Genel Müdür

Evyap, Mehmet Evyap, İcra Kurulu Başkanı

Yıldız Holding, Mehmet Tütüncü, CEO

Hepsi Burada, Murat Emirdağ, CEO

Turkcell, Murat Erkan, Genel Müdür

Fiba, Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı

Demirören TV Grup, Murat Yancı, Demirören Tv Grup Başkanı

Unilever, Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Başkanı, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran

Yataş, Nuri Öztaşkın, Yataş Grup CEO

McDonald’s, Oğuz Uçanlar, CEO

Karsan, Okan Baş, CEO

Albayrak Holding, Ömer Bolat, CEO

Cigna Sigorta, Pınar Kuriş, Genel Müdür

TAV Hava Yolları, Sani Şener, İcra Kurulu Başkanı

Petrol Ofisi, Selim Şiper, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

Metro Türkiye, Sinem Türüng, CEO

Teknosa, Sitare Sezgin, CEO

P&G, Tankut Turnaoğlu, Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür

Anadolu Isuzu, Tuğrul Arıkan, Genel Müdür

Accor, Uğur Talayhan, Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’un Genel Müdürü ve Türkiye Accor Otelleri Operasyondan Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı

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