Türkiye’nin beğenilen CEO’ları ödüllerini aldı
KREA M.I.C.E. tarafından gerçekleştirilen ‘Altın Lider Ödülleri’ töreni gerçekleşti. Türkiye’de 35 bin kişinin üzerinde oy kullanıldığı töreninde, 2021’in 50 CEO’su, CHRO’su ve CMO’su ödüllerin sahipleri oldu.
KREA M.I.C.E. tarafından gerçekleştirilen ‘Altın Lider Ödülleri’ töreni gerçekleşti. Türkiye’de 35 bin kişinin üzerinde oy kullanıldığı töreninde, 2021’in 50 CEO’su, CHRO’su ve CMO’su ödüllerin sahipleri oldu.
Türkiye’de 35 bin kişinin oy kullandığı ‘Altın Lider Ödülleri’ sahiplerini buldu. 2021’in 50 CEO’su 23 Aralık’ta düzenlenen ödül töreni ile Altın Lider Ödülü’nü aldı. Organizasyonu KREA M.I.C.E. tarafından yapılan ‘Altın Lider Ödülleri’ platformunda tüm Türkiye’den katılım gerçekleşti. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin ‘tekil oyu’ ve cep telefonuna gönderilen ‘doğrulama kodu’ ile katıldığı oylamalar 25 Kasım 2021’de sona erdi. Yapılan değerlendirmeye göre en fazla oy alan CEO’lar, Nükhet Duru’nun konseriyle taçlanan gecede ödüllerini aldı.
“Hedefimiz kapsayıcı, teknolojik ve güvenilirliği yüksek bir ödüllendirme platformu oluşturmaktı”
Değişen piyasa koşullarında, şirket başarısında liderlerin özelliklerinin öne çıktığını belirten KREA M.I.C.E.’ın kurucusu Seda Mızraklı Ferik, “C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz, tüm sektörlerden büyük beğeni aldı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve kullanılan on binlerce oy sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak tarif ettiğimiz ‘Altın Lider Ödülleri’nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Şirketlerin liderlerinin bıraktıkları ‘anlamlı izleri’ destekliyoruz” şeklinde konuştu.
18 yıldır sektörde faaliyet gösteren KREA M.I.C.E’in 2022 yılında düzenleyeceği kapsamlı zirvelerin ilki, 22-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Global HR Summit & Exhibition 2022 olacak. Global Marketing Summit 2022 ise 18-22 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
2021 Yılının En Beğenilen CEO’ları şöyle açıklandı:
Akkök Holding, Ahmet Dördüncü, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Toyota, Ali Haydar Bozkurt, CEO
ING Bank, Alper Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürü
Dominos Pizza, Aslan Saranga, DP Eurasia Group CEO
Eczacıbaşı, Atalay Muharrem Gümrah, Yönetim Kurulu Üyesi
Hayat Kimya, Avni Kığılı, Hayat İcra Kurulu Başkanı
CMC Türkiye, Banu Hızlı, CEO, CMC Türkiye İcra Kurulu Üyesi, M+ Group
LC Waikiki, Berna Akyüz Öğüt, LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü
Coca Cola İçecek, Burak Başarır, Coca-Cola İçecek CEO’su
Haver Farma, Can Hisarlı, İcra Kurulu Başkanı
Sabancı Holding, Cenk Alper, Yönetim Kurulu Üyesi, CEO
Doğan Holding, Çağlar Göğüş, İcra Kurulu Başkanı, CEO
Türk Tuborg, Damla Birol, CEO & Yönetim Kurulu Üyesi
Pepsico, Ece Aksel, PepsiCo Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü
Sodexo, Eda Uluca, İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Vodafone, Engin Aksoy, CEO
Siemens Healthineers, Enis Sonemel, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
Santafarma İlaç, Erol Kiresepi, Yönetim Kurulu Başkanı
Doğuş Holding, Ferit Şahenk, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
Make A Wish, Fusün Kuran, Make-A-Wish Türkiye CEO’su
Denizbank, Hakan Ateş, Finansal Hizmetler Grubu CEO
Akbank, Hakan Binbaşgil, CEO
Arçelik, Hakan Bulgurlu, CEO
Borusan Otomotiv, Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Grubu İcra Kurulu Başkanı
Kibar Holding, Haluk Kayabaşı, CEO
Kastamonu Entegre, Haluk Yıldız, Kastamonu Entegre CEO’su ve Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı
Enerjisa Üretim A.Ş., İhsan Bayçöl, CEO
Mondelez Interational Türkiye, İhsan Karagöz, Genel Müdür
Ege Yapı, İnanç Kabadayı, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Koç Holding, Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi, CEO
Mey Diageo, Levent Kömür, Genel Müdür
Evyap, Mehmet Evyap, İcra Kurulu Başkanı
Yıldız Holding, Mehmet Tütüncü, CEO
Hepsi Burada, Murat Emirdağ, CEO
Turkcell, Murat Erkan, Genel Müdür
Fiba, Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
Demirören TV Grup, Murat Yancı, Demirören Tv Grup Başkanı
Unilever, Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Başkanı, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran
Yataş, Nuri Öztaşkın, Yataş Grup CEO
McDonald’s, Oğuz Uçanlar, CEO
Karsan, Okan Baş, CEO
Albayrak Holding, Ömer Bolat, CEO
Cigna Sigorta, Pınar Kuriş, Genel Müdür
TAV Hava Yolları, Sani Şener, İcra Kurulu Başkanı
Petrol Ofisi, Selim Şiper, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
Metro Türkiye, Sinem Türüng, CEO
Teknosa, Sitare Sezgin, CEO
P&G, Tankut Turnaoğlu, Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Anadolu Isuzu, Tuğrul Arıkan, Genel Müdür
Accor, Uğur Talayhan, Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’un Genel Müdürü ve Türkiye Accor Otelleri Operasyondan Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı