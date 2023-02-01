İnşaat ve enerji sektörlerinde uluslararası faaliyet gösteren, özellikle Afrika’da önemli projeler üstlenen ICC şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Yılmaz, Türkiye’nin altın alımındaki liderliği ve altın sektörü yatırımlarını hakkında, ’Türkiye’nin altın stratejisi meyvelerini veriyor. Sektörün gözü Türkiye’nin üzerinde. Türkiye adına iş birliği için en uygun coğrafya ise Afrika’’ dedi.

Merkez bankalarının altın stoklarını artırmaya başlamasıyla altın alımlarında son yılların en büyük hacmine ulaşıldı. Dünya Altın Konseyi’nin derlediği verilere göre altına olan talep son 55 yılın en büyük hacmi olarak kayıtlara geçti. Resmi alımlara bakıldığında Türkiye, 31 tonluk alımla merkez bankalarının altın alımlarına lider konumda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın altın rezervinin ise toplam rezervlerin yaklaşık yüzde 29’una denk geldiği tahmin ediliyor. Afrika başta olmak üzere uluslararası faaliyet gösteren ICC şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Yılmaz, Türkiye’nin altın alımı stratejisini değerlendirdi.

İş adamları önemli rol üstlendi

Türkiye’nin altın alımı pozisyonunun uzun dönemli bir stratejinin sonucu olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

“Afrika, Türk devletleri ve Rusya ile gelişen ilişkilerin ardından ticari faaliyetler üst düzeye taşındı. Şüphesiz ki gelişen ilişkilere, diğer uluslararası şirketlere karşı Türk iş insanlarının elde ettiği üstün başarılar en büyük katkıyı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde bu ülkelerde yapılan ticari girişimler meyvesini tek tek vermeye devam ediyor. Altın alımı da buna paralel olarak yürütülen ekonomik bir faaliyet. Müteaahitlik işleri ile başlayan ticari ilişkilerin maden, enerji, teknoloji, savunma sanayi gibi sektörler ile hızla devam ediyor.”

Madencilerin yeni gözdesi Türkiye

Türkiye’nin özellikle altın madencilerinin son yıllarda ilk tercihi olduğunu belirten İdris Nebi Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşlemede ve depolamada dünya standartlarının yakaladık. Devletimizin satın alımları ile sektör daha da güçlendi. İş adamlarının madencilik tecrübesinin artması ve maden fiyatlarının yükselme trendinin devam etmesiyle yatırımların daha da artması söz konusu. Özellikle Afrika’da birçok yatırıma açık ülke olduğunu belirtmekte fayda var. İş birliği için en uygun coğrafya. Ülkemiz gelecekte bu pazarda adından uzunca bir süre söz ettirecek."