Türkiye'nin 81 ilinde konumlanan Gratis, mağaza yatırımlarına devam edecek

İSTANBUL (AA) - Gratis Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Gürcan, "Hakkari’de hizmete açtığımız mağazamız ile tüm Türkiye'ye yayılmış olduk. Türkiye'de 81 ilde ve her dört ilçeden birinde olmak üzere toplam 650'yi aşkın mağaza ile hizmet veriyoruz." dedi.

Gürcan, düzenlenen basın toplantısında Gratis'in yeni dönem hedeflerini anlatırken yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kişisel bakım sektörünün NielsenIQ verilerine göre 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 büyüme gösterdiğini aktaran Gürcan, bu rakamın 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lere ulaştığını dile getirdi.

Kategori bazındaki en çok artışın ise yine 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde vücut bakım ve ağız bakım ürünlerinde olduğunu aktaran Gürcan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de e-ticaret büyümesi pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti ve ilk 8 ayın sonunda geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 89 büyüme gösterdi. e-ticaretin bu yüksek büyümesiyle tüm kategorilerin payı arttı ancak ürün bazında deodorant, diş macunu ve saç kreminin ilk 10 içinde yer aldığını söyleyebilirim. Gratis'in 2022 yılında yüzdesel olarak sektörün üzerinde büyüme göstermesini bekliyoruz. Bu başarımızın sırrı tüketicilerimizin beklentisine yönelik ürün ve hizmet sunma kabiliyetimiz."





- "Tüm mağazalarımızdaki çalışanlarımızın kadın olması ile sektörümüzde tekiz"





Gratis'in, Hakkari mağazasını hizmete açtığını anımsatan Gürcan, bu açılış sonrasında "Tüm Türkiye'de hizmet veren tek kişisel bakım marketi" olma unvanını kazandıklarını söyledi.

Yeni açılan bu mağazanın Gratis markası için olduğu kadar sektör için de önemli bir kilometre taşı olduğuna işaret eden Gürcan, şunları kaydetti:

Gratis olarak ilk günden beri hedefimiz tüketicilerimizin kolay ulaşabileceği ve kişiye özel alışveriş deneyimleri yaşatabileceğimiz mağazaları hizmete almaktı. 12 yıldır bunu başarı ile sürdürüyoruz. Şimdi de Hakkari’de hizmete açtığımız mağazamız ile tüm Türkiye'ye yayılmış olduk. Sektörün her ilde hizmet veren tek markası olmamız tüketiciye fayda sağlayacak şekilde rekabette de fark yaratacaktır. Türkiye'de 81 ilde ve her dört ilçeden birinde olmak üzere toplam 650'yi aşkın mağazası ile hizmet veriyoruz. Tüm mağazalarımızdaki çalışanlarımızın kadın olması ile de sektörümüzde tekiz. Toplam 5 bin 500'ü aşkın çalışanımızın da yaş ortalaması da 28."





- "7 ürün markamızın bileşik yıllık büyüme oranı yüzde 57'lere ulaştı"





Gratis'in 16 milyon sadık müşteri kitlesi olduğunu belirten Gürcan, şu bilgileri paylaştı:

"Dünyanın seçkin markalarını tüketicilerimiz ile en uygun koşullarda buluşturuyoruz. Bu bizim farkımız. Yalnızca Gratis'te bulunan ürünlerin, Gratis'in sektör lideri olmasında önemli bir payı var. Ancak bundan daha önemli bir özelliğimiz daha var, o da marka yaratma gücümüz. Biz trendleri yakından takip ediyor, tüketicinin beklentilerini dinliyor ve bu doğrultuda onların ihtiyaçlarını karşılayacak tüm ürün gamına sahip markalar yaratabiliyoruz. ​​​​​​​11 yıldır sektöre sunduğumuz 7 ürün markamızın bileşik yıllık büyüme oranı yüzde 57'lere ulaştı. Gerek makyaj gerekse kişisel bakım ürün gamına sahip olan bu markalarımız tüketicilerimiz tarafından oldukça yoğun bir beğeni ve ilgi görüyor."





- "Perakende sektöründe katma değerli hizmetlerin önemi her geçen gün artıyor"







7 ürün markası haricinde 1 hizmet markası da yarattıklarını söyleyen Bülent Gürcan, 4 yıl önce sektörde bir ilke daha imza atarak Beauty hizmet markasını oluşturduklarını anımsattı.

Gürcan, perakende sektöründe de katma değerli hizmetlerin öneminin her geçen gün daha da arttığına işaret ederek, "Gratis olarak müşterilerimize sunduğumuz zengin ürün yelpazesi kadar onları yenilikçi hizmetler ile tanıştırmak da önceliklerimiz arasında. Halihazırda her ay binlerce kadına hizmet sunduğumuz 30 mağazamız ve yine tamamı kadın 200'e yakın Gratis Beauty çalışanımız var. Gratis müşterileri kişisel bakım hizmetlerini de Gratis kalitesi ile yaptırma imkanı buluyor. 2022 yılında Beauty Akademi'yi açacağız. Akademide hem Gratis Beauty'de istihdam sağlamak hem de sektöre nitelikli eleman yetiştirmek üzere kadınlarımıza eğitim vereceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Sanal makyaj deneyimi sunmaya başlayacağız"





Gürcan, yüksek teknoloji kullanarak Gratis mağazalarında ve Gratis.com’da yapay zeka kullanımına başlayacaklarını ve müşterilerine sanal makyaj deneyimi de sunacaklarını açıkladı.

2022 yılındaki hedeflerinden de bahseden Gürcan başta yeni mağaza yatırımları olmak üzere, yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi.

Yurt dışında mağaza açma planları şimdilik olmasa da, Gratis'in kendi markalarıyla 2022'de ihracata başlayacaklarını bildiren Gürcan, Türkiye'ye gelen turistlerden de önemli oranda talep gördüklerini söyledi.



