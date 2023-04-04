Türkiye’nin 2023 yılı kenevir ekim alanının 6 bin 500 dekar olması bekleniyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, Samsun’da yeni kurulan bir tekstil fabrikasının Samsun, Amasya, Kastamonu, Çorum ve Tokat gibi illerde kenevir üretimini arttıracağını ve Türkiye’nin 2023 yılı ekim alanının 6 bin 500 dekar civarında olmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye’de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun’da yaşanan pazarlama sıkıntılarından dolayı her geçen yıl kenevir üretim alanı düştü. 2021-2022 yılları arasında 200 ile 250 dekar arasında arasında kenevir ekiminin yapıldığı Samsun’da bu yıl Havza ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) kenevir sapından tekstile uygun iplik üretecek bir fabrika kuruluyor. Bu durumun kenevir bölgesi Samsun ve çevre illerde üretim kapasitesini arttıracağını söyleyen Prof. Dr. Selim Aytaç, açıklamalarda bulundu.

"Kenevir tanımını bir hayli geliştirebilecek büyüklükte bir kapasitesi var"

Fabrikanın kenevir üretimini destekleyeceğini söyleyen Prof. Dr. Aytaç, "Fabrika kenevir, keten veya ısırgan gibi bitkilerin saplarından nihai ürün elde edecek. Bu ürün tekstile uygun bir iplik olacak. Kapasite olarak bölgenin kenevir tanımını bir hayli geliştirebilecek büyüklükte bir kapasitesi var. Bu yıl içinde hizmete girecek olması da ekim alanlarını, Samsun, Amasya, Kastamonu, Çorum, Tokat bölgesinde artırabilecektir" dedi.

"Türkiye’nin ilk yerli ve milli kenevirleri tarımda rolü gittikçe artıyor"

Vezir ve Narlı çeşitleri hakkında son gelişmeleri anlatan Aytaç, "Vezir ve Narlı, Türkiye’nin ilk tescilli kenevir çeşididir. 2021 yılında tescil olmuşlardır. Tescil olduğu yıl her iki üründe ticarete konu olmuştur. Vezir çeşidimiz Tarım ve Orman Bakanlığı (TİGEM) tarafından üretilip dağıtılmaktadır. Bu yıl 9 ton civarında bir sertifika aldı ve şu anda 9 tonluk tohumun hemen hemen tamamının satıldığını biliyoruz. Narlı da bir ihale ile özel firma tarafından satın alındı. Şu anda Narlı çeşidinin üretimi bir firma tarafından yapılmaktadır. Bu yıl 1 ton civarında sertifika aldığını biliyoruz. Hem tohumluk olarak gelişmekte hem de her iki çeşidimizin de kenevir tarımı içerisindeki rolü gittikçe artmaktadır. Henüz ekimlerimiz devam ediyor. Türkiye’de 20 ilde kenevir tarımına izin veriliyor. Ancak yoğun olarak tarım yapılan iller Samsun, Amasya ve Kastamonu illeridir. Bu 3 ilin toplamı şu anda 6 bin dekara ulaşmış durumda. Diğer illeri de hesaba kattığımız zaman Türkiye’nin 2023 yılı ekim alanının 6 bin 500 dekar civarında olmasını bekliyoruz. Samsun’un kenevir tarımını hiç bırakmaması iklim ve toprak şartları bakımından, kenevire uygun bir toprak şartlarına sahip olması sebebiyle, ilk kurulan modern tekstil fabrikasının Havza’da kurulacak olması sebebiyle Samsun’un kenevir öncü il olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.