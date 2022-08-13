Türkiye’nin 1 numaralı cerrahi alet üretim merkezinden 100’den fazla ülkeye ihracat

Türkiye’de cerrahi alet üretiminde bir numaralı merkez haline gelen Samsun’da 40 firma tarafından üretilen 35 bin kalem ürün 100’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Almanya ve Pakistan’dan sonra dünyada 3’üncü üretim merkezi olan Samsun’da cerrahi alet üretimi artıyor. Her geçen gün gelişen sektör Samsun’u şu anda Türkiye’de bir numaralı merkez konumuna getirdi. Üretim çeşitliliğini arttıran firmalar; ortopedik protezler, işitme cihazları, cerrahi aletler, cerrahi aspiratörler, röntgen cihazları, ameliyat masaları, ameliyat lambaları, tıbbi gaz sistemleri, anestezi cihazları, ortopedik onarım malzemeleri, kalp ve damar cerrahisinde kullanılan tubing set, kardiyopleji setleri ve kanülleri, buhar ve kuru hava sterilizatörleri, stent, kateter ve sondalar, şırıngalar, iğneler, tıbbi maskeler, oksijen verme cihazları, odyometri cihazları, ameliyat ve muayene eldivenleri, ameliyat iplikleri, ameliyat örtüleri, diş hekimliği onarım malzemeleri gibi birçok malzemenin üretimini yapıyor.

35 bin kalem ürün

Samsun’daki cerrahi alet üretimi hakkında bilgi veren Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, "Samsun yaklaşık 40 senedir Türkiye’de cerrahi alet üreten bir merkez konumda. Bu konumuyla beraber firma sayısı da yıllar içerisinde arttı. Tabii, sadece cerrahi alet değil, cerrahi aletle başlayan bu serüven şu anda ortopedik implantlar, sterilizasyon konteynırları, cerrahi motorlar, ameliyat lambaları, ameliyat masaları, paslanmaz ameliyathane ekipmanları, ortopedik enstrüman konteynırları, işitme cihazları, ameliyathane gaz sistemleri, siterifarmosetik ampul, röntgen cihazları gibi birçok konuda üretimle devam etmektedir. Samsun’da tıbbi cihaz endüstrisiyle ilişkilendirilmiş ve imalat yapan yaklaşık 40 civarı firma vardır. Bu firmalarımızı yaklaşık 11 sene önce bir kümelenme derneği MEDİKÜM adı altında topladık. MEDİKÜM haricinde İstanbul’da ve Ankara’da kümelenme dernekleri vardır. Bu derneklerle de irtibat halindeyiz. Ayrıca bu derneklerle de üst kümeler platformunu oluşturmuş durumdayız. Ancak cerrahi alet ve diğer konularda Samsun bir merkez konumunda diyebiliriz. Samsun’daki firmaların pazar payına baktığımızda yüzde 70’e yakını ihracattır. Özellikle son yıllarda da biraz daha fazla artış oldu. 35 bin kalem ürün yapılıyor. Bu ürünler yüzden fazla ülkeye ihraç ediliyor" dedi.