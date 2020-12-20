Türkiye’den ihraç malları taşıyan ilk yük treni Çin’e ulaştı

Türkiye’den Çin’e doğru yola çıkan ilk yük treni, yerel gümrük yetkililerinin bildirdiğine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Uygur Özerk Bölgesi’nin Horgos istasyonundan 17 Aralık Perşembe günü Çin’e girdi.



Bu yük treni, Türkiye’den Çin’e Türk ihraç ürünleri taşıyan ilk tren. Söz konusu tren İstanbul’dan 4 Aralık tarihinde kuzeybatı Çin’deki Xi’an kentine ulaşmak için yola çıktı. Son durağına bugün varacak olan tren, toplamda 8 bin 693 kilometre mesafe kat etmiş olacak. Yük treni, toplam değeri 10,4 milyon yuan (yaklaşık 1,59 milyon dolar) tutan 1.383 buzdolabı taşıyor.



Çin ile Kazakistan sınırındaki Horgos gümrük yetkilileri, lojistik sektörünün Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenen deniz ve hava taşımacılığı yüzünden aksadığını, ancak bu arada Çin-Avrupa yük trenlerinin, endüstri ve tedarik zincirlerini güçlendirerek küresel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunduğunu bildiriyor. Söz konusu edilen tren, aynı zamanda da dönüş yolunu ‘güney koridoru’ndan geçerek gerçekleştiren ilk Çin-Avrupa yük treni. Bu yol, Hazar Denizi koridoru ile Bakü-Tiflis-Kars tren yolunu bir araya getiren bir hat şebekesi.