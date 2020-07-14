Türkiye’den en çok konut satın alan yabancılar

Türkiye genelinde konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve %15,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 21 bin 915 konut satışı ve %11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,1 azalarak bin 664 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2020’de ilk sırayı 730 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 277 konut satışı ile Antalya, 180 konut satışı ile Ankara, 65 konut satışı ile İzmir ve 57 konut satışı ile Mersin izledi. Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,5 azalarak

Ülke uyruklarına göre en çok konut alan yabancılar şöyle:

Haziran ayında İran vatandaşları Türkiye’den 398 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 257 konut ile Irak, 78 konut ile Çin, 70 konut ile Azerbaycan ve 63 konut ile Rusya Federasyonu izledi.