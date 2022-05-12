Türkiye’den dünyaya tek kullanımlık medikal ürünler ihraç edilecek

Türkiye’den dünyaya tek kullanımlık medikal ürünler ihraç edecek Vivamed Medikal, Gaziosmanpaşa’da 2 milyon dolar yatırım bedeliyle kurduğu tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Medikal malzemeler sektöründe faaliyete başlayan Vivamed Medikal, 2 milyon dolarlık yatırım ile 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine üretim tesisini kurdu. Tesiste tek kullanımlık sarf malzeme üretimi, ürünlerin sterilizasyonu ve uluslararası standartlara uygun laboratuvar akredite ürün testleri olmak üzere üretim üç aşamada tamamlanacak. Şirket 2023 yıl sonunu 8 milyon dolar cironun üzerinde kapatmayı hedefliyor.

Pandeminin etkisiyle sağlık alanında tek kullanımlık ürünlere olan talep oldukça artış gösterdi. Vivamed Medikal, bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirdiği tek kullanımlık medikal sarf malzemesi ürünlerini üretmek üzere İstanbul Gaziosmanpaşa’da üretim tesisi kurdu. Tesiste, dünyada birçok ülkenin ihtiyaç duyduğu medikal malzemeler üretilecek. Vivamed Medikal, uluslararası standartlara uygun olarak; hastanelerde tek kullanımlık sarf malzemeleri üretimi, bunların sterilizasyonu ve standartlara uygun akredite ürün testlerini aynı çatı altında toplayarak, dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştirecek.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri olan Aslan Uğur Tezman, Hasan Gürhan Gür, Lin Tezman, Larissa Tezman ve Tansa Tezman, Türkiye’de sağlık sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı tesis açılışında, kurdele kesimini Selim Tezman, Erol Tezman, Vedat Tezman, Adnan Polat, Moiz Mitrani ve İbrahim Lepiev ile birlikte gerçekleştirdi.

Tesisin açılış programında açıklamalarda bulunan Vivamed Medikal Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Uğur Tezman, "Hedefimiz tek kullanımlık ameliyat setleri, ameliyat önlükleri, ameliyat örtüleri üretimini gerçekleştirmek. Sektör olarak biz burada yapmış olduğumuz yatırımı yüzde 90 ihracata yönelik hedefledik. İhracat için Rusya, Amerika, Avrupa pazarlarını kendimize pilot bölgeler olarak seçtik. Dolayısıyla ihracat ağırlıklı bir üretimimiz olacak. Türkiye medikal sektöründe kendi kendine yetebilen bir ülke. İç piyasaya yönelik bana göre fazla imalatı olan bir sektördeyiz. İhracatınızı ne kadar zenginleştirirseniz, kendinizi bir adım önde hissedersiniz" dedi.

“Tesiste 250 kişiye istihdam sağlayacağız”

Vivamed Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürhan Gür ise "Bu tesisimizi yurt dışına ihracat yapabilmek ve ürün yollamak için açtık. İhracat pazarında Orta Avrupa, Avrupa, İngiltere Amerika dağıtım ağımız var. Rusya içinde önemli görüşmeler yapılıyor. Satışlarımızın yüzde 90’ı ihracat olacak. Kısa sürede sertifikalarımızı alıp akredite olup yolumuza devam edeceğiz. Bu tesis yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırım oldu. Türkiye standartlarının hayli üstünde bir takım mekanik ve fiziksel yatırımlar var. Sterilizasyon ünitemiz çok değerli. Biz burada tek kullanımlık ürünleri yapıp steril edip arkasından da bunu uluslararası standartlarda akredite laboratuvar testi sonucunda piyasaya çıkaracağız. 2022 senesi yatırımla geçti. 2023 ün sonuna kadar 8 milyon dolar gibi bir ciro yakalamayı hedefliyoruz. Tesiste 250 kişiye istihdam sağlayacağız" diye konuştu.