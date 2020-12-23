Türkiye’den Çin’e gidecek ikinci ihracat treni Kars’ta

Çin’e gitmek üzere Tekirdağ’dan hareket eden ikinci ihracat treni, Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı olan sınır kenti Kars’a ulaştı.

3 gün önce Çin’e gitmek üzere yola çıkan ikinci ihracat treni, 42 vagon-konteyner içinde bin 400 buzdolabı yüküyle saat 10.20’de Kars Tren Garı’na ulaştı. İhracat treni, gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan’a hareket edecek. Gürcistan Ahılkelek İstasyonu üzerinden yurt dışına çıkış yapacak olan tren, sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi geçişi, Kazakistan’ın ardından Çin’in Xi’an şehrinde olacak. İkinci ihracat treni, toplam 8 bin 693 kilometre yol katedecek.