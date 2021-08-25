Türkiye’den Azerbaycan’a e-İhracat Büyüyor

E-ihracatta yerel pazaryerleri perakende markaları için itici güç oluyor

Günümüzde, dijitalleşmeyle birlikte hızla değişen ihtiyaçlar dünya genelinde e-ihracat ve e-ticaret faaliyetlerine olan talebin her geçen gün katlanarak artmasına ve bu faaliyetlerin ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlıyor. Sektör pek çok firmayı e-ihracat faaliyetleri yapmaya sevk ederken Ticaret Bakanlığı da e-ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, değişen ticaret dinamikleri doğrultusunda firmaların yurt dışı pazarlarına giriş faaliyetlerine destek olmaya devam edileceği bildirilmişti. Desteklerin yurt dışı pazarlardaki önemi kadar ilgili ülkelerdeki online alışveriş dinamiklerine liderlik eden yerel Pazar yerleri de e-ihracat hamlelerinde başarıda kritik faktör oluyor.

Azerbaycan pazarı büyük potansiyel sunuyor

Türkiye’nin doğal yapısının bir getirisi olarak hızla aksiyon almaya müsait olan pazarı, üretim kapasitesinin potansiyeli ve lojistik avantajı global anlamda e-ticaret ve e-ihracat faaliyetleri için Türk perakende markalarına büyük bir avantaj sağlıyor. Bu değişim rüzgarıyla birlikte e-ihracat odağında stratejik ve ileriye dönük planlamalar yapan şirketler yarının pazarını yönlendirebilecek. Bu noktada BDT bölgesinin en güçlü e-ticaret lojistiğine sahip pazaryeri lideri Brendfoni, Türkiye’de faaliyette bulunan 150 firma ve 250 civarındaki markayı e-ihracat odağında platformuna taşıyarak, yıllık 2 milyar liralık potansiyele sahip Azerbaycan pazarıyla buluşturuyor. Şirket, ayrıca 2022 yılına kadar bu markaları 2 ülke pazarında daha aktif hale getirmeyi ve 2023 sonunda ise 300 milyon nüfusa sahip 8 ülkenin dahil olduğu BDT bölgesi ile buluşturmayı hedefliyor.

Brendfoni Türk markaları için köprü görevi görüyor

Brendfoni İş Geliştirme Müdürü Nicat Ahmadov konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Tüketicilerin yeni alışveriş alışkanlıkları edinerek uygun fiyatlı ve kolay alışverişlere yöneldiği böylesi bir dönemde markaların dijitale yönelmesi kaçınılmazdı. Brendfoni olarak bu yönelim doğrultusunda hareket eden ve Türkiye’de faaliyette olan 150 firma ve 250 civarındaki markayı halihazırda Azerbaycan müşterisi ile buluşturuyoruz. Ayrıca Brendfoni olarak daha fazla Türk markasını büyük potansiyele sahip BDT bölgesi ile buluşturmak ve tüketiciye sunacağımız ürün çeşitliliğini de artırmak en büyük önceliklerimiz arasında ki bu noktada 3000’in üzerinde firma ile görüşmelerimiz devam ediyor. 2022 yılında Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna’yı kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesine hızlıca açılarak ilgili ülkelerde kuracağımız ofislerle ve güçlü e-ticaret lojistiği altyapımızla gelişmeye açık bu pazarlarda da lider konuma gelmeyi hedefliyoruz. 2023 sonuna kadar Türkiye e-ticaret satıcılarını 300 milyon nüfusa sahip BDT bölgesi ile buluşturmayı amaçlıyoruz.”