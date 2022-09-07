Türkiye’deki iş ortaklıklarının incelendiği ‘İktisadi Hayatta Ortaklıklar’ kitabı yayımlandı

Türkiye’de iş ortaklıklarının mevcut durumunu ve yönelimlerinin ele alındığı ‘İktisadi Hayatta Ortaklıklar’ kitabı tanıtıldı. İTO ve İGİAD işbirliği ile Prof. Dr. Lütfü Sunar’ın araştırmalarına dayanılarak hazırlanan kitapta ayrıca aile şirketleri ile uluslararası ortaklıklarda inceleniyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin (İGİAD) katkılarıyla saha araştırmalarına dayanılarak hazırlanan Prof. Dr. Lütfü Sunar’ın yürüttüğü “İktisadi Hayattta Ortaklıklar” adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarından oluşturulan kitap, Türkiye’de iş ortaklıklarının mevcut durumunu ve yönelimlerini ele alıyor.

İTO ve İGİAD işbirliği ile Prof. Dr. Lütfü Sunar’ın araştırmalarına dayanılarak hazırlanan İktisadi Hayatta Ortaklıklar kitabı İTO’nun Eminönü’deki merkez binasında tanıtıldı. Gerçekleştirilen tanıtıma İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, kitabın yazarı Prof. Dr. Lütfi Sunar, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, İTO Genel Sekteteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, meclis ve komite üyeleri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

“Türk şirketlerinin temel problemi sermaye yetersizliği”

İktisadi Hayatta Ortaklıklar’da nasıl bir değişim olduğunu ve hangi sorunlarla karşılaştığını gözlemlemek açısından ‘İktisadi Hayatta Ortaklıklar’ raporunun önemine vurgu yapan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, “Bugün “İktisadi Hayatta Ortaklıklar” raporumuzun ikincisini sunduk. Birinci raporumuza 2011 yılında yaptığımız araştırmayla başladık. Yaklaşık 12 yıl sonra tekrar bu raporu yenileme imkânı bulduk. Prof. Dr. Lütfi Sunar hocamızın başkanlığında İGİAD derneğimizin desteğiyle İTO olarak, İktisadi Hayatta Ortaklıklar’da nasıl bir değişim olduğunu ve hangi sorunlarla karşılaştığını gözlemlemek açısından bu rapor çok kıymetli rol oynuyor. Raporda gördüğüm iki ana tespit var. Birinci olarak sermaye yetersizliği ikinci olarak da ortaklıkların uzun sürmemesi. Türk şirketlerinin temel problemleri arasında yer alıyor” dedi.

“Hukuki zemine ve sözleşmeye dayalı işbirlikleri gelişiyor”

Dijitalleşme ile birlikte bilgisayar teknolojilerine dayalı işlerin öne çıktığını vurgulayan Kuralay, “Yeni nesillerin geçmiş nesillerin işlerini devam ettirmemesi gibi konular baş gösteriyor. 10 yıl içinde gördüğümüz giderek şirketler profesyonelleşiyor. Hukuki zemine ve sözleşmeye dayalı işbirlikleri gelişiyor. Ülkemizde iktisadi hayat hızla gelişim ve değişim gösteriyor. İlk başlarda gıda tekstil gibi işler ön plandayken şuanda internet e-ticaret gibi sektörler ön plana çıkarken dijitalleşme ile birlikte bilgisayar teknolojilerine dayalı işlerin öne çıktığını da görüyoruz. Bunların yanı sıra geleneksel sektörlerde devam ediyor. İnşaat alanında daha çok ortaklıklar var. İnşaat sektörü geleneksel sektöre uygun hem çok para kazandıran hem de çok ortaklıklara açık ir sektör olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“Kitap Türkiye’deki iş ortaklıklarının niteliğini ve yapısının yönelimlerini araştırıyor”

Prof. Dr. Lütfi Sunar, “İstanbul Ticaret odası ve İGİAD iş birliğiyle gerçekleşen bu araştırma Türkiye’de iş ortaklıklarının mevcut durumunu ve yönelimlerini ele alıyor. Daha güçlü ve daha nitelikli ortaklıkların yapılandırılabilmesi için gerekli olan hukuki finansal ve ekonomik düzenlemelerin neler olduğunu ortaya çıkartmaya çalışıyor. İktisadi Hayatta Ortaklıklar kitabı Türkiye’deki iş ortaklıklarının niteliğini ve yapısının yönelimlerini araştırıyor. Dünyada yeni ortaklık modellerinin yer verildiği kitapta ortaklıkları etkileyen başlıca koşullar, ekonomik yapı, hukuk sistemi ve kanunların ortaklıklara etkisi gibi birçok konu ele alınıyor. Kitapta ayrıca aile şirketleri ile uluslararası ortaklıklarda inceleniyor” şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin kalkınması açısından iş ortaklıklarının geliştirilmesi önemli"

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, “Türkiye’nin kalkınması açısından iş ortaklıklarının geliştirilmesi önemlidir. Günümüz ekonomi piyasalarında meydana gelen değişimleri ve somut göstergeleri anlamlandırmak adına Ortaklıklara ilişkin yapılan araştırmaların güncellenmesi gerekmektedir. Bu kitapla beraber güncellememizi yapmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.