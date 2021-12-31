Türkiye’deki biberiye üretiminin yüzde 90’ı Mersin’de yapılıyor

Türkiye’deki biberiye üretiminin yüzde 90’nın Mersin’de yapıldığı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent merkezinin yanı sıra Tarsus, Erdemli, Gülnar ve Silifke orman işletme müdürlüklerinde toplam 3 bin 365 hektar alanda biberiye üretiminin iki yıllık periyotlarla yapıldığı kaydedildi.

Biberiyenin en çok yayılış gösterdiği Tarsus Melemez bölgesinde 100 hektar alanın, ’Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması Alanı’ olarak tefrik ve tescil edildiği ifade edilen açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüzde yıllık ortalama üretim 200 tondur. Ancak biberiye üretimi ülkemiz için yeterli olmayıp Fas ve Tunus’tan ithalat yapılmaktadır. Türkiye’de Akdeniz maki vejetasyonu içerisinde doğal olarak yayılış gösteren biberiye, bölgenin en kıymetli tıbbi ve aromatik bitkilerindendir. Biberiyenin yöresel isimleri kuşdili, hasalban, püren ve akpürendir. Biberiyenin kimyasal içeriğinde organik asitler, alfa-hidroksi asitler, polifenoller, mineraller ve uçucu yağ bulunmaktadır" denildi.