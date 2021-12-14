banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Garanti BBVA'dan personeline yüzde 47 zam
Garanti BBVA'dan personeline yüzde 47 zam
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Bitcoin'de düşüş
Bitcoin'de düşüş
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı

Türkiye’deki AVM’ye dünya çapında tasarım ödül

Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul’ün İzmir’de inşa ettiği yeni nesil sürdürülebilir alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka, Innovating Commerce Serving Communities (ICSC) 2021 Global Tasarım ve Geliştirme Ödülleri’nde hem dünyanın en iyisi seçildi hem de sürdürülebilirlikte takdir ödülüne layık görüldü.

Ekonomi 14.12.2021, 11:10
Türkiye’deki AVM’ye dünya çapında tasarım ödül

Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul’ün İzmir’de inşa ettiği yeni nesil sürdürülebilir alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka, Innovating Commerce Serving Communities (ICSC) 2021 Global Tasarım ve Geliştirme Ödülleri’nde hem dünyanın en iyisi seçildi hem de sürdürülebilirlikte takdir ödülüne layık görüldü.

Rönesans Gayrimenkul’ün inşa ettiği yeni nesil sürdürülebilir alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka Alışveriş Merkezi, ICSC 2021 Global Tasarım ve Geliştirme Ödülleri’nde dünyadaki en iyi proje seçildi. ABD’de 2 Aralık’ta düzenlenen ödül töreninde aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında takdir ödülüne layık görüldü.

“Hilltown Karşıyaka sektörümüze yeni bir yaklaşım getirdi”

Rönesans Gayrimenkul’ün sektördeki deneyimi ve sürdürülebilir yönetim anlayışı ile Hilltown Karşıyaka’yı hayata geçirdiğini belirten Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Şirket olarak 28 ülkede, 75 bin çalışanımız ile ilklere imza atmaya ve geleceğin yapılarını inşa etmeye devam ediyoruz. AVM, tasarımı ve sürdürülebilir yapısıyla, dünyanın önde gelen projeleri arasında yer alıyor. Türkiye’de, dünya çapında tasarım kategorisinde ödül alan ilk alışveriş merkezinin Hilltown Karşıyaka olmasından gurur duyuyorum” diye konuştu.

AVM’nin Karşıyaka ve İzmir halkının yaşam tarzına uygun olarak tasarlandığı belirtildi.

Kültürel zenginlikler ile yeni nesil tercihler bir arada

AVM hakkında şu bilgiler verildi: Mimarisi ve tasarımıyla standart alışveriş merkezlerinden farklılaşan AVM, 90 bin metrekare inşaat alanı, 63 bin metrekare kiralanabilir alanı ile Ekim 2019’da İzmir Karşıyaka’da hizmete açıldı. Bölge halkının samimi yaşam tarzı, açık havada yemek yeme ve vakit geçirme alışkanlıkları göz önünde tutularak hayata geçirilen AVM, yerel kültürel zenginlikleri ile küresel yeni nesil tercihleri de bir araya getirdi.

Özgün tasarımla yeni bir yaşam deneyimi

Mimarisi, kolay ulaşılabilir konumu, seçkin markaları, alışveriş caddesinde yer alan kafe, restoran ve eğlence alanlarıyla misafirlerine yeni bir yaşam deneyimi sağlayan AVM, yerel ve ulusal lezzetleri bir arada bulunduran özgün tasarımıyla Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. AVM, çocuklu ailelere özel olarak geliştirdiği su temalı oyuncakları da kapsayan toplam 2 bin metrekare oyun alanıyla, İzmir’in en eğlenceli çocuk parklarından birine ev sahipliği yapıyor. Hayvan dostu park alanı ‘Pati Town’ sayesinde hayvanseverler alışveriş yaparken, sevimli dostları da enerjilerini atabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alana kavuştu. Ayrıca AVM’ye 3 milyon kişi, en fazla yarım saatlik bir zaman diliminde kolaylıkla ulaşabiliyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8