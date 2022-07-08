Türkiye’de yeni bir dijital banka kurulacak

Söz konusu anlaşma, Boustead Grup Genel Müdür Yardımcısı Sn. Izaddeen Daud ve GEC'nin kurucusu Sn. Umut Tekin tarafından Malezya Başbakanı Ekselansları Sn. Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob'un Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da düzenlenen bir törenle imzalandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan GEC Kurucusu Umut Tekin, “Bankacılık ürünlerini aktif kullanmayan kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayan ve finansal kapsayıcılık getiren yenilikçi bir dijital bankacılık çözümü sağlayarak Türkiye'nin önde gelen dijital bankalarından biri olma hedefiyle yola çıktık. GEC olarak, dijital bankacılık teknolojisi, İslami finans ve sosyal sorumluluk alanlarındaki değerli deneyimlerinin yanı sıra Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye getiren stratejik sermaye ortaklarına sahip olarak bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Dijital bankacılık, fintech ve İslami finans alanlarında önemli bir uzmanlığa sahip Boustead ile bu yolculuğa çıktığımız için çok mutluyuz. Boustead'in bu alanlardaki bilgi birikimi, bizim başarılı olmak istediğimiz alanlara daha hızlı ve derinden inmemize yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Izaddeen Daud ise, “Bu girişim Boustead'in sadece Malezya pazarında aktif olmasına değil, aynı zamanda Türkiye ve çevre ülkelere de girmek için konumlandırmasına imkan tanıyacak. Dünyadaki en gelişmiş İslami Finans ekosistemlerinden biri olarak tanınmış olan Malezya'nın uzmanlığını ve bilgi birikimini Avrupa'yla ve dünyanın geri kalanıyla paylaşabilmeyi umuyoruz” dedi.

Daud sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu girişim, aktif kullanılmayan finansal ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına odaklanarak Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim'deki (Sosyal) 'S'yi ele alıyor ve Boustead'in son zamanlarda ÇSK'yi benimseme arzusunu pekiştirmeye işaret ediyor. Boustead, finansal okuryazarlık ve yönetime erişimin demokratikleştirilmesine inanıyor. Dijital banka ile müşterinin finansal ihtiyaçlarının kontrolünü elinde tutmasına olanak tanıyacağız ve GEC ile birlikte bu değerleri yaratmak ve sunmaktan gerçekten heyecan duyuyoruz. Umarım bu platform Malezya'nın dijital bankacılık sahnesinde yer almamızın yolunu açacaktır.”