Türkiye’de üretilen baklavanın ekonomiye katkısı yaklaşık 100 milyar lira

Baklava ustası Ömer Kozan, Türkiye’de üretilen baklavanın ülke ekonomisine katkısının 100 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

Ünlü baklava ustası Ömer Kozan, Türkiye’de baklava ve tatlı sektörünün yapısı ve ustalık süreci hakkında tecrübelerini paylaştı. Türkiye’de üretilen baklavanın ekonomiye katkısı ortalama 100 milyar lira civarında olduğunu ifade eden sektörde yaklaşık 200 bin firmanın faaliyet gösterdiğini ifade etti. Baklava, tatlı, künefe, pasta ve şekerli mamuller sektöründe 4 milyon civarında kişinin istihdam edildiğini aktaran Kozan, yıllık kişi başı ortalama 6 kilogram baklava tüketiminin olduğunu Türkiye’de günlük baklava üretiminin ise bin 450 ton civarında olduğunu dile getirdi.

’’Meraklılar eğitim alarak kendilerini geliştirebilirler’’

Tatlı ve baklava ustası olmak isteyen kişilerin, genel olarak yemekler ve tatlılar üzerine eğitim görebilecekleri gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde eğitim alabileceğini ifade eden Kozan, ‘’Ben bu sektörün alt basamağı ile ivme yakaladığımdan dolayı bu bölümlerde eğitim almadım. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde baklava üretimi ustası, yiyecek üretimi, yiyecek ve içeceklerin maliyetinin hesaplanması gibi pek çok ders verilmektedir. Bu dersleri gören kişiler tatlı alanında ve baklava ustalığı üzerinde uzmanlaşabilir. Eğitim alarak kendisini geliştirmek isteyen kişiler, çeşitli sertifika eğitimlerine de katılabilirler. İlgili eğitimlerden biri de baklava ustalığı eğitimidir. Eğitim süresi içerisinde pek çok ayrı türde baklavanın nasıl yapılacağı gösterilir. Baklavaları hazırlamak için gereken pratik tüyolar, kullanılacak malzeme miktarı, şeker, hamuru yapmak veya baklavayı daha kaliteli hale getirmek için çeşitli dersler kursta verilir. Kursu tamamlayan kişiler sertifika sınavına girer ve sınavı geçmeleri durumunda belge almaya hak kazanırlar. Baklava ustası kurslarında baklavanın hamurunu hazırlama, şerbetini ayarlama, içerisinde kullanılacak malzemeleri hazırlama gibi ekstra bilgi ve donanım sağlarlar’’ dedi.

’’Baklava hazırlanırken ekip olarak çalışılmalı’’

Baklava ustası Ömer Kozan iyi bir usta olmanın şartlarını şu şekilde sıraladı:

’’Yoğun çalışma şartlarına uyum sağlayabilmek. Takım çalışmasına yatkın olmak. Hijyen kurallarına dikkat etmek. El becerisine sahip olmak. Bu özelliklere sahip kişiler baklava ustası olarak görev alabilir. İşletmelerin aldığı siparişler yoğunlaştığında biz ustaların mesai yapması gerekebilir.

Bun nedenle yoğun çalışma şartlarına uyum sağlayabilmek gerekir. Baklava hazırlanırken ekip olarak çalışılması gerekebilir. Bu durumda ekiple uyum içerisinde çalışılması gerekir. Gıda sektöründe ürünler hazırlanırken titiz olunması ve hijyen kurallarına uyulması şartı aranır. Bu maddeleri gerçekleştirdiğinizde tecrübenizi de katarak iyi bir baklava ustası olabilirsiniz.’’