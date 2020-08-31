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"Türkiye’de üretilen antibakteriyel duvar kağıtları pandemi nedeniyle yoğun talep görüyor"

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ANTİBAKTERİYEL DUVAR KAĞITLARI PANDEMİ NEDENİYLE YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Ekonomi 31.08.2020, 10:34
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"Türkiye’de üretilen antibakteriyel duvar kağıtları pandemi nedeniyle yoğun talep görüyor"

Dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs salgını ile değişen tasarım yaklaşımları, sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları tasarlamayı öncelikli hale getirdi. Yeni normal düzende oluşturulan mekanların şık tasarımlarının yanında sağlıklı ve hijyenik ortamlara da sahip olması; mimarlar, tasarımcılar ve kullanıcılar tarafından oldukça önemseniyor.

Türkiye’de 260 bin, tüm dünyada yaklaşık 25 milyon vakanın yaşandığı Covid-19 salgını ile birlikte tüm sektörler gibi mimarlık, inşaat ve yapı sektörleri de kendilerini yeni normale adapte etmeye çalışıyor. Mimari bağlamda kamusal alanlarının, açık ofislerin ve yoğun insan trafiğine sahip mega projelerin tasarımları üzerine hararetli tartışmalar devam ederken yapı sektöründe ise yapı malzemeleri alanında yeni düzene uyum sağlayacak çalışmalar sürdürülüyor. Mekanların ilk olarak hijyenik ve sağlıklı olmasının öneminin anlaşıldığı 2020 yılının ilk aylarından itibaren, yapı sektöründe yapının farklı uygulama alanlarına yenilikçi ve etkili çözümler sunuluyor.

"İç mekanların hijyeni için tekstil tabanlı duvar kağıtları tercih ediliyor"

Pandemi sürecinin başından itibaren her alanda öne çıkan “hijyen koruma” kavramı, bireyleri hem psikolojik hem de fiziksel yönden etkiledi. Özellikle temizlik kaygılarının ve endişelerinin arttığı günümüz koşullarında hijyen, bireylerin birinci önceliği haline dönüştü. Bireysel olarak maske kullanımı, el temizliği, kolonya ve anti bakteriyel losyon kullanımının yanı sıra fiziksel anlamda mekan tasarımlarında da sağlıklı mekanlar oluşturmanın başlıca hedef haline geldiğine dikkat çeken yerli tekstil tabanlı duvar kağıdı üreticisi Edofleks Genel Müdürü Ayhan Erdoğan, “Mimari ve iç mekan tasarımlarda farklı oranda pay sahibi olan yapı malzemeleri tercihlerinde, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra sağlıklı ve hijyenik ortam sağlayan ürünlerin seçilmesi önem kazandı. Zeminlerde antibakteriyel zemin kaplamaları, cephelerde kendini temizleyen akıllı cephe sistemleri tercih edilmeye başlandı” dedi.

Ayhan Erdoğan ayrıca, “Kamuya ait ya da özel, her türlü fonksiyon ve ölçekteki yapılarda kapladığı alan ile en büyük kullanım oranına sahip, mekanın en önemli unsurları arasında ilk sırada olan duvarlar için de tercih edilebilecek birçok ürün seçeneği bulunuyor. Dokuları, renkleri ve tasarımları ile yaşam alanlarının tarzını belirleyen duvar yüzeyleri için en sağlıklı çözüm ise antibakteriyel duvar kağıdı olarak da bilinen tekstil tabanlı duvar kağıtları ile sağlanıyor. Anti bakteriyel duvar kağıtları olarak da bilinen tekstil tabanlı duvar kağıtları, alternatifleri arasında kullanımı en sağlıklı ve güvenilir olan ürünler olarak değerlendiriliyor.” diye ekledi.

“10 yıllık periyotta yüzde 40’a varan tasarruf sağlıyor”

Sektörde alev almaz duvar kağıtları olarak da yer alan tekstil tabanlı duvar kağıtlarının mekanların hijyen seviyesini arttırırken yangın riskine karşı da etkili bir önlem olduğunu belirten Ayhan Erdoğan “Türkiye’de son teknoloji kullanarak uluslararası standartlarda üretmeyi başardığımız ve Edo-tex adını verdiğimiz ürünler,anti mikrobiyel özelliğine ek olarak kolay silinebilir ve su geçirmez olmaları ile sektörde ilgi görüyor.Özellikle insan trafiğinin yoğun olduğu hastane, okul ve otel projelerinde; kolay temizlenebilen, mikrop barındırmayan, toksik kimyasallar ve ağır metaller içermeyen ürün yapıları ile sıklıkla tercih edilen modellerimiz, hijyen açısından yer aldığı projelere büyük avantaj sağlıyor. Öncelikli olarak sağlıklı mekan oluşturmalarının yanı sıra duvar boyalarıyla karşılaştırdığımızda, duvar kağıtları yüksek dayanım oranı ile çok daha uzun süre kullanım imkanı sağladığı, uzun süre solmazlık özelliği, daha az bakım ve insan gücü gerektirdiği için özellikle kamusal ve büyük ölçekli projelerde 10 yıllık periyotta yüzde 40’a varan tasarruf sağlıyor. Edofleks olarak hedefimiz, geleceğin sağlıklı mekan odaklı projelerine destek olmak” şeklinde konuştu.

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