Türkiye’de ücretli çalışan sayısı 13 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ücretli çalışan sayısı geçen yılın Mart ayındaki 12 milyon 87 bin 779 kişiden, bu yıl Mart ayında 13 milyon 274 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışanlar Mart ayında yıllık bazda;

– sanayi sektöründe yüzde 9.6 artışla 4 milyon 582 bin 582 kişiye,

– inşaat sektöründe yüzde 21.9 artışla 1 milyon 382 bin 900 kişiye,

– ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3.9 artışla 7 milyon 34 bin 792 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışanlar Mart ayında aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 1.2, inşaat sektöründe yüzde 0.7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1.4 arttı.