Türkiye’de televizyon izleme süresi 4,5 saati aştı

TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları, Türkiye’de 2020 yılında kişi başı ortalama televizyon izleme süresinin, dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 2019 yılına göre 19 dakikalık bir artışla 4 saat 33 dakika olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TİAK, Türkiye Televizyon İzleyici Ölçümü Araştırması 2020 sonuçlarını ve yeni döneme ilişkin gelişmeleri, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Önal, Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, TİAK Yönetim Kurulu Üyeleri, kanal ve ajans yöneticileri ve TİAK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 2022-2027 döneminde Türkiye’de reyting ölçümlerini yapacak araştırma şirketi Kantar Medya ile bir imza töreni gerçekleştirildi.

Televizyon İzleme Ölçümü Yıllığı 2020 sunumunda yer alan verilere göre, dünyada ortalama 2 saat 54 dakika olan televizyon izleme süresi Türkiye’de 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti. Türkiye’de, 2019 yılına kıyasla, pandeminin yaşandığı 2020 yılında ortalama televizyon izleme süresi 19 dakika arttı. 2020 yılı verilerine göre, hafta içi yüzde 18,91 ile en fazla Çarşamba günü izleme yapılırken, hafta sonu ve diğer tüm günler içinde en fazla izleme oranına sahip gün yüzde 19, 49 ile Pazar günü oldu. Yıl ortalamasına bakıldığında, en fazla televizyon izlenen saat aralıkları ise 20:00-23:00 olarak belirlendi. 2020 yılında en çok televizyon izlenen ay Nisan, en az TV izlenen ay ise Ağustos olurken, yılın ortalama televizyon izleme rekoru, 29 Mart 2020 (Pazar) günü 6 saat 48 dakikayla gerçekleşti.

Tüm izleyiciler arasında, diziler yüzde 29, çocuk programları ise yüzde 21,1 ile toplam izlenme payı en yüksek program türleri oldu. Türk dizileri yurt dışında da ilgi odağı olarak büyük başarı kazandı. 25 Türk dizisi, 11 ülkede, 2020 yılı boyunca en çok izlenen ilk 10 program arasına girdi.

RTÜK Başkanı Şahin’den reyting vurgusu

Programın açılış konuşmasını yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK denetleme ve düzenleme faaliyetleri yürütürken TİAK ile beraber izleyici ölçümleri konusunda iş birliği içerisine girmiştir. Bu iş birliği dünyada önemli olan ve gerçekten başarılı bir şekilde yönetilen iş birliğidir. Reytinglerin, izleme alışkanlıklarının bu denli düzenli takip edilmesi ve günümüzün teknolojilerinin her ağında kullanılması bizi memnun etmektedir” dedi.

“Reyting önemli olabilir ama bizim için her şey reyting değil”

Reytingin RTÜK için her şey olmadığını ifade eden Ebubekir Şahin, "Teknik anlamda bakıldığı zaman reyting her şeydir olmazsa olmazdır fakat içerik anlamında baktığımız zaman bizim için reyting her şey değildir. Reytingler belirlenmeden, reklamların paylaşılması ve izleyici alışkanlıklarını gözlemleyerek yeni yapımların yapılması mümkün olmaz. En çok reyting alan programlar bazen en çok şikayet edilen programlar, reklamlar ve diziler olabiliyor. Bizde RTÜK olarak bu ince çizgide denetim faaliyetlerimizi götürmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

“Dizilerimiz yurt dışında bizi tanıtan en önemli elçilerimiz”

Türk dizilerinin yurt dışında ilgi odağı olduğunu belirten Şahin, “Dizilerimizde oldukça yüksek reyting almaktadır. Sadece ülkemizde değil yurtdışında da bizleri hem ülke tanıtımı hem kültürümüzü hem değerlerimizi anlatabilmektedir. Ben dizilerin gücüne inanan bir RTÜK başkanıyım. Dizilerimiz yurtdışına ihraç konusunda kalemimizin dışında, bizi tanıtan en önemli elçilerimizdir. Ülkemizdeki yabancı dizilerin kendi dilleriyle ve alt yazılı olarak verirsek Türkiye’de ki yabancı dil öğrenme ve kullanımımız artabilir" diye konuştu.

“Düzenlemeyi destekleriz”

Televizyon ölçüm memnuniyetlerinin radyo ölçümlerinde de aynı şekilde olmasını arzu etiğini söyleyen Şahin, “TİAK ile Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık Anonim Şirketi (RİAK) çatısı altında ortak bir düzenleme gerçekleştirilebilir ve bu düzenlemeyi de destekleyeceğimizi bildirmek isterim. Bundan sonraki süreçte radyo ölçümleri de televizyon ölçümleri gibi net olarak hiçbir şaibeye yer vermeden hem reklam verenlerin memnun edecek hem de reklamdan pay alan grupları memnun edecek bir sistematik içerisinde oluşur diye düşünüyorum” dedi.

"Türkiye Amerika’dan sonra en çok dizi ihraç eden ülke konumunda"

Türkiye’nin Amerika’dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkesi konumuna geldiğini belirten TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Önal, “Tüm izleyiciler arasında, diziler yüzde 29, çocuk programları ise yüzde 21,1 ile toplam izlenme payı en yüksek program türleri oldu. İçeriklere baktığımızda ise özellikle vurgulamak isterim ki Türk dizileri giderek artan bir performansla dünya ölçeğinde başarılar elde ediyor. Bu kapsamda 25 Türk Dizisi yurtdışında 2020 yılı boyunca en çok izlenen ilk 10 program arasına girdi. Bu büyük başarı Türkiye’yi Amerika’nın ardından en çok dizi ihraç eden ikinci ülke konumuna da getirdi. Pandemi döneminde artan ivmesiyle tüm trendler ve izleme davranışları, televizyonun en çok tercih edilen ekran olduğu hususunu bir kez daha pekiştirdi. 2020’de dünyada en çok televizyon izleyen ülke ise 5 saat 45 dakika ile Romanya iken, İzlanda 1 saat 16 dakika ile en az televizyon izleyen ülke olmuştur” şeklinde konuştu.

“Pandemide 2. evleri ölçüme dahil ettik”

Önal, “2020 yılında küresel çapta dünyayı etkisi altına alan pandemi, çoğu sektörü bu süreçte olumsuz etkilerken, televizyon sektörü bu kritik süreci, içeriklerini zenginleştireceği ve hane halkının başlıca mecrası olma halini pekiştireceği bir fırsata dönüştürdü. Evde geçirilen sürelerinin arttığını, insanların kısıtlamalar sırasında ve sonrasındaki normalleşme dönemlerde yazlıklarda, ikincil ikametlerinde yaşamaya başladığını gördük. 2020 yılında hane halkı davranışlardaki bu değişikliği İkincil Evler Projesi ile hızlıca ele aldık ve artık bu haneler de ölçümlerimize ve raporlarımıza başladık” dedi.

“Ortalama televizyon izleme süresi 19 dakika artışla 4 saat 33 dakikaya çıktı”

Türkiye’de pandemiyle beraber ortalama televizyon izleme dakikası yukarı doğru yöneldiğini belirten Önal, “Teknolojide yaşanan gelişmelerin de katkısıyla içerik izleme platformlarının sayısında özellikle bu dönemde ciddi bir artışa şahit olduk. Ancak bu artış televizyondan yapılan ortalama izleme sürelerini sanılanın aksine olumsuz etkilemedi. Pandemi döneminin de etkisiyle 2020 yılında, ülkemizde ortalama televizyon izleme süresi 19 dakika artışla 4 saat 33 dakikaya çıktı. Dünyadaki ülkelerin yüzde 77’sinde bir önceki yıla göre daha uzun sürelerde televizyon izlendi ve ortalama televizyon izleme süresi 2 saat 54 dakikaya ulaştı. Avrupa’da ise bu rakam 3 saat 54 dakika oldu. Genç-Yetişkinler kategorisinde izleme süresi ülkemizde ortalama 3 saat 42 dakikaya ulaşırken, dünya ortalamasında bu süre 1 saat 49 dakika olarak gerçekleşti. Vaka sayılarının yükselişi ve kısıtlamalarla birlikte hane halkının evde geçirdiği zamandaki artış, tüm hedef kitleler nezdinde televizyon izleme sürelerine yansıdı ve kısıtlamaların başlangıcı olan Nisan ayında kişi başı televizyon izleme süresi 6 saate kadar çıktı” dedi.