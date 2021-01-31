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Türkiye’de son bir yılda kira değer artışı %18 oldu
Türkiye’de son bir yılda kira değer artışı %18 oldu

Türkiye’de son bir yılda kira değer artışı %18 oldu

1+1’lerin ortalama kirası 1.200 TL, 4+1’lerin 2.218 TL

Ekonomi 31.01.2021, 17:30
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Türkiye’de son bir yılda kira değer artışı %18 oldu

Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde konut kira değeri son bir yılda %18, satış değeri ise %35 artış gösterdi. 1+1’lerin kirası ortalama 1.200 TL, 2+1’lerin 1.268 TL, 3+1’lerin 1.332 TL, 4+1’lerin ise 2.218 TL olarak değişkenlik gösterirken, Türkiye genelinde konut metrekare kira fiyatı en yüksek olan il Muğla oldu.

Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde konut kira bedelleri son bir yılda %18 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 14 TL ve ortalama kira 1.480 TL, geri dönüş süresi 20 yıl oldu. Türkiye genelinde 1+1’lerin kirası ortalama 1.200 TL, 2+1’lerin 1.268 TL, 3+1’lerin 1.332 TL, 4+1’lerin ise 2.218 TL.

Türkiye genelinde metrekare kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın, Yalova, Gaziantep ve Bursa oldu. Muğla’da konut kiraları son 1 yılda %22 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 21 TL, ortalama kira 2.067 TL ve geri dönüş süresi 28 yıl olarak gerçekleşti.

İstanbul’da kiralar son bir yılda %18 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 18 TL, ortalama kira 1.667 TL ve geri dönüş süresi 21 yıl oldu. Antalya’da ise konut kiraları %13 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 15 TL, ortalama kira 1.659 TL ve geri dönüş süresi 18 yıl.

Geçtiğimiz bir yılda konut satış ve kira değer değişimi incelendiğinde artışın kira değerinden çok satış değerinde olduğunu belirten Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, “Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut kira değeri %18, satış değeri ise %35 artış gösterdi. Pandeminin etkisi ile en önemli ihtiyaçlarımızın başında gelen barınma ihtiyacının önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu dönemde özellikle daha geniş veya bahçeli, balkonlu evlere olan talep arttı. Hem yaşanılan bu talep artışı, hem de Haziran ayında yapılan cazip konut kredisi kampanyasının da etkisi ile satış fiyatları artış gösterdi” dedi.

Metrekare kira fiyatı en yüksek 30 il

Şehirler

Metrekare Kira (TL/m2)

Ortalama Kira (TL)

Geri Dönüş
Süresi (Yıl)

Yıllık Değişim (%)

Muğla

21

2.067

28

22

İstanbul

18

1.667

21

18

Antalya

15

1.659

18

13

İzmir

15

1.680

21

14

Edirne

13

1.218

18

12

Çanakkale

13

1.064

21

20

Aydın

13

1.289

25

28

Yalova

12

1.393

19

13

Gaziantep

12

1.684

17

21

Bursa

12

1.303

20

14

Eskişehir

11

945

19

21

Isparta

11

963

22

13

Ankara

11

1.354

17

15

Balıkesir

11

1.097

24

17

Sinop

11

1.165

21

13

Zonguldak

11

1.066

21

21

Denizli

11

995

21

25

Batman

10

1.362

19

39

Sakarya

10

1.023

20

17

Van

10

980

17

12

Adana

10

1.245

20

20

Mersin

10

1.331

19

21

Manisa

10

1.075

22

14

Kars

10

844

13

11

Burdur

10

967

22

21

Kilis

10

1.354

16

8

Kocaeli

10

1.079

22

15

Nevşehir

10

1.078

19

35

Samsun

10

1.114

21

19

Kırklareli

9

995

21

16
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