Türkiye’de son bir yılda kira değer artışı %18 oldu

Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde konut kira değeri son bir yılda %18, satış değeri ise %35 artış gösterdi. 1+1’lerin kirası ortalama 1.200 TL, 2+1’lerin 1.268 TL, 3+1’lerin 1.332 TL, 4+1’lerin ise 2.218 TL olarak değişkenlik gösterirken, Türkiye genelinde konut metrekare kira fiyatı en yüksek olan il Muğla oldu.

Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde konut kira bedelleri son bir yılda %18 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 14 TL ve ortalama kira 1.480 TL, geri dönüş süresi 20 yıl oldu. Türkiye genelinde 1+1’lerin kirası ortalama 1.200 TL, 2+1’lerin 1.268 TL, 3+1’lerin 1.332 TL, 4+1’lerin ise 2.218 TL.

Türkiye genelinde metrekare kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın, Yalova, Gaziantep ve Bursa oldu. Muğla’da konut kiraları son 1 yılda %22 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 21 TL, ortalama kira 2.067 TL ve geri dönüş süresi 28 yıl olarak gerçekleşti.

İstanbul’da kiralar son bir yılda %18 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 18 TL, ortalama kira 1.667 TL ve geri dönüş süresi 21 yıl oldu. Antalya’da ise konut kiraları %13 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 15 TL, ortalama kira 1.659 TL ve geri dönüş süresi 18 yıl.

Geçtiğimiz bir yılda konut satış ve kira değer değişimi incelendiğinde artışın kira değerinden çok satış değerinde olduğunu belirten Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, “Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut kira değeri %18, satış değeri ise %35 artış gösterdi. Pandeminin etkisi ile en önemli ihtiyaçlarımızın başında gelen barınma ihtiyacının önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu dönemde özellikle daha geniş veya bahçeli, balkonlu evlere olan talep arttı. Hem yaşanılan bu talep artışı, hem de Haziran ayında yapılan cazip konut kredisi kampanyasının da etkisi ile satış fiyatları artış gösterdi” dedi.

Metrekare kira fiyatı en yüksek 30 il