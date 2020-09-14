Türkiye’de sanayi üretiminde artış sürüyor

Yeni haftaya başlarken yurt içi tarafta TUİK tarafından açıklanan Temmuz ayına ait sanayi üretim verileri takip edildi. Veri yıllık bazda %4.4, aylık bazda ise %8.4 olarak gerçekleşti.



Aynı anda gelen perakende satışlarda ise yıllık hacimde %11.9, aylık hacimde ise %9.5 oranında artış görüldü.



Gün içerisinde Sanayi Üretimi Euro Bölgesi’nde de açıklandı.



*Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi (aylık): %4.1 (Önceki: %9.5)

*Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi (yıllık): %-7.7 (Önceki: %-12)



Bu Hafta Gözler FED Toplantısında Olacak…



Çarşamba günü yani hafta ortasında global piyasalar bir kez daha FED toplantısı ve Powell’ın açıklamalarına konsantre olacak. FED tarihin en gevşek para politikasını uygularken, yaklaşan ABD seçimleri ve pandeminin devam etmesi “olduğun gibi kal” pozisyonunu zorunlu bırakıyor. Hisse senetlerindeki dalgalı seyir dikkatlerden kaçmazken FED’in piyasaları desteklemek bir hamlede bulunup bulunmayacağı önemli olacaktır.