Türkiye’de sadece Bilecik’te yetişen şerbetçi otunun kolonyasında seri üretime geçilecek

Pazaryeri ilçesinde 1960 yılından beri en çok gelir elde edilen ve ilçenin başlıca geçim kaynağı olan şerbetçi otu başta içecek sanayi olmak üzere, ilaç, unlu mamulleri mayası ve kozmetik alanlarında kullanılıyor. Bu yıl dolu ve yağışlardan dolayı hasadı geç başlayan şerbetçi otu alış fiyatının brewers gold, Erciyes, Ege ve pazaryeri cinslerinde 27 lira, aroma cinsinde ise 28 lira olarak açıklanmasıyla artan fiyatlar nedeniyle çiftçinin yüzü güldü.

"Türkiye’ye şerbetçi otu kolonyasının dağıtımını yapacağız"

İlçede yaklaşık bin 700 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen ve 500’e yakın ailenin geçim kaynağı olan şerbetçi otunun hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Türkiye’de sadece Bilecik Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun hasadına başladık. Çiftçimiz memnun, ücretler güzel. Bu sene yağışların olması ve dolunun zarar vermesine rağmen yine de ürünümüz güzel. Yaklaşık 500 çiftçinin hasattan verim alacağı ürün bin 600, bin 700 dekar alanda, 750 ton gibi bir ürün bekliyoruz. Tabi şerbetçi otunun tek kullanım alanı var. Biz Pazaryeri Belediyesi olarak kullanım alanlarını genişletmek adına çalışmalar başlattık. Pandemi döneminde dezenfektan üretimi yaptık, çok da güzel gitti. Şimdi yeni şerbetçi otu kolonyası ürettik. İnşallah tüm Türkiye’ye şerbetçi otu kolonyasının dağıtımını yapacağız. Artık kadınlarımızın emekleri şerbetçi otu kolonyasında, kozmetik sektöründe ve yine mayalanma sektöründe de devam edecek" dedi.

"Bu yıl hasat 1 ay rötarlı oldu"

Tekin, bu yıl hasadımız biraz geç olduğunu anlatarak, "Yağışlar, iklimlerin değişmesinden dolayı, bolca yağış aldığımızdan tarlalara giremedik, hasadımız geç oldu. Üç çeşit şerbetçi otumuz var. Bunlar ’Erciyas’, ’Aroma’ ve ’Brewers Gold’ cinsi. Bunların tabi cinslerine göre fiyat farklılıkları var. Kilosu 27-28 lira olarak, yaş olarak firma alım yapmakta" dedi.

"Bu yıl fiyatlar iyi verim az"

Üretici Kadriye Kolbaşı ise bu yıl fiyatların iyi verimin dolu ve yağışlardan dolayı az olduğunu anlatarak, "Nisan, Mayıs aylarında başlıyoruz kamaya, iplemeye. Saydırmaya Mayıs ayında başlıyoruz, diplerini yolup Ağustos ayında da hasada hazırlıyoruz. Ücreti güzel ama selden doludan iyi ürün alamadık. Biz ’Erciyas’ cinsi üretiyoruz. 20-15 senedir bu işi yapıyorum" dedi.