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Türkiye’de otomobil satışları arttı

Türkiye’de otomobil satışları, 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 1 artarak 675 bin 107 adet olarak gerçekleşti.

Ekonomi 02.12.2021, 09:32 02.12.2021, 10:59
Türkiye’de otomobil satışları arttı

-Türkiye’de otomobil satışları, 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 1 artarak 675 bin 107 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2021 yılı Ocak-Kasım dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,0 artarak 675 bin 107 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 2,1 oranında azalarak 518 bin 294 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,7 artarak 156 bin 813 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Kasım ayında yüzde 24,9 ve otomobil pazarı yüzde 33,2 oranında azalırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,2 oranında arttı.

2021 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Kasım ayına göre yüzde 24,9 azalarak 60 bin 216 adet oldu.

2021 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 24,7 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 29,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 86,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 280 bin 235 adetle yüzde 54,1 pay, B segmenti otomobiller 164 bin 963 adetle yüzde 31,8 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 39,4 pay, 204 bin 029 adet) oldu. Sedan otomobilleri yüzde 35 pay ve 181 bin 250 adet satış ile SUV, yüzde 23,7 pay ve 122 bin 635 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 342.438 adetle yüzde 66,1 pay, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle yüzde 20,1 pay, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle yüzde 8,7 pay, otogazlı otomobil satışları 24 bin 34 adetle yüzde 4,6 pay aldı. 2 bin 415 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

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