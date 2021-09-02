Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışı yaygınlaşıyor

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne (TKYD) beş yeni kurumsal üye katıldı.

Kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaşması amacıyla faaliyetlerini sürdüren TKYD’nin üye sayısı artıyor. Derneğin yeni üyeliklerle birlikte kurumsal üye sayısı 63’e yükseldi.

“Şirketler risk yönetimini hayatlarının merkezine koymalı”

Derneğin yönetim kurulu başkanı Dr. Tamer Saka, “Dünya genelinde ekonomik güçler arasında denge oluşturma, kendini bulma çabaları sürerken Covid-19’la karşı karşıya kaldık. Küresel iklim kaynaklı afetlerin etkisini de her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Diğer taraftan hızla gelişen dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin ön plana çıkmasıyla birlikte belirsiz bir ortamın içine girdik. Böyle bir ortamda şirketler son derece akılcı olmak, hem kısa vadeli hem de orta ve uzun vadeli perspektifi yönetebilme kabiliyetini geliştirmek, risk yönetimini ve riski hayatlarının merkezine koymak durumundalar. Artık şirketlerin gelecekte de var olabilmesinin, her türlü risk ve belirsizlikten korunmasının yolu, başarılı bir kurumsal yönetim yapısı oluşturabilmelerinden geçiyor. Biz de TKYD olarak bu süreçte şirketlerimize destek oluyor, daha fazla kurumun aramıza katılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda aramıza yeni katılan üyelerimize hoş geldiniz diyerek teşekkür ediyor, kurumsal yönetimin gelişimine hep birlikte katkı sunacağımıza inanıyoruz” dedi.