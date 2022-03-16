Türkiye’de kurulu elektriksel gücün yarısı yenilenebilir enerjiden

Bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen uluslararası enerji fuarı ICCI-Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı sektör temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan , Türkiye’nin yaklaşık 100 bin megawattlık elektriksel bir kurulu gücü bulunduğunu bu gücün 54 bin megawattının yenilenebilir enerjiden oluştuğunu söyledi.

ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı İstanbul’da kapılarını açtı. Fuar kapsamında yerli firmalar yabancı sektör temsilcileriyle bir araya gelerek iş geliştirme fırsatı yakaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 26 yıldır desteklenen enerji fuarında enerji sektöründeki arz güvenliği konusuna ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

Video konferans ile fuar açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 49 bin 713’ü kamu 268 bin 349’u özel olmak üzere toplam 368 bin 302 personelle enerji alanında hizmet verildiğini söyledi. Tancan, “Enerji, gelişme yolculuğumuzda vazgeçilmez bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç ülkemiz geliştikçe daha da artış kaydetmektedir. Enerjideki dışa bağımlılığımızı yaptığımız doğal gaz ve petrol sondaj çalışmalarıyla inşa edilen nükleer santraller, yenilenebilir enerji ve kendi kömür madenlerimiz ile azaltmaya çalışıyoruz. Tüm bunların yanı sıra, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılmasıyla ilgili çalışmalar da yaparak ülkemiz kaynaklarına destek vermeye çalışıyoruz. Yeni petrol sondaj çalışmalarının yanı sıra kapatılan eski kuyuları yeni bir bakış açısı ve yeni teknoloji ile ele alarak değerlendiriyoruz’’ dedi.

"Türkiye’nin halihazırda yaklaşık 100 bin megawattlık elektriksel bir kurulu gücü var"

Yerli enerji üretiminin önemine de dikkat çeken Tancan, ‘’Akkuyu Nükleer Santrali ülkemizin enerji ihtiyacını gidermede büyük bir boşluğu dolduracak. Halihazırda dünyada 32 ülkede 439 adet kurulu nükleer güç reaktörü faaliyet gösteriyor. 19 ülkede de 52 adet nükleer güç reaktörü inşa aşamasında. Bildiğiniz gibi bugün dünya enerji dar boğazından geçiyor. Hem fiyatlar hem tedarik konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Böyle bir ortamda yerli enerjinin önemi çok daha fazla öne çıkıyor. Türkiye’nin halihazırda yaklaşık 100 bin megawattlık elektriksel bir kurulu gücü söz konusu. Bu kurulu gücün yaklaşık 54 bin megawattı ise yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Her geçen gün çevreci enerji oranımızı daha da artırıyoruz. Özellikle son yıllarda devreye alınan kurulu gücümüzün büyük çoğunluğu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı. Aynı şekildeki büyümenin yani yenilenebilir enerji santralleriyle kurulu gücümüzü artırmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ümit ediyorum. Aynı zamanda, yenilenebilir enerjiyle birlikte yerli enerjiye de özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Toplam bugünkü kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 65’i aynı zamanda yerli enerji kaynaklarından oluşuyor’’ diye konuştu.

Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı 16 - 18 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor.