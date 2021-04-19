Türkiye’de konut ya da taşıt satın almak isteyenler ayda 719 TL biriktiriyor

Tasarruf finansının mimarı ve sektörün lokomotif markası Birevim’in Türkiye genelinde temsili olarak 26 ilde, 1.536 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Tasarruf ve Finans Davranışlarına Yönelik Tutum Araştırması" tasarruf finansmanı sektörüne ışık tutuyor.

Araştırmadan öne çıkan sonuçlar şöyle:

Katılımcıların tasarruf amaçlarında konut ve taşıt satın alma, %72’lik bir oran ile ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye genelinde yüzde 50 ile en çok konut satın almak için tasarruf yapılıyor. Bunu yüzde 22 ile taşıt sahibi olmak isteyenler izliyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 34’ü konut satın alırken ailesinden ve yakın çevresinden maddi destek alacağını söylüyor.

Konut ya da taşıt satın almayı düşünenlerin aylık ortalama tasarruf tutarı 719 TL iken konut satın alma amacıyla tasarruf edilen aylık tutar 739 TL ve taşıt satın alma amacıyla tasarruf edilen aylık tutar ise 694 TL.

Araştırmaya katılanların %40’ı tasarruflarını bankada vadesiz hesapta, %22’si vadeli hesapta değerlendirirken %20’si tasarruflarını yastık altında değerlendiriyor.

Araştırmaya katılan her 5 kişiden biri banka kredilerine yeterli gelire ya da maaşa ve kredi notuna sahip olamadığı için erişemiyor. Sosyo-ekonomik statü düştükçe kredi kullanımı konusundaki engellerin arttığı görülüyor.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye genelinde borçluluk oranı yüzde 23,5.

Konut satın alımında tasarruf finansman yönteminin tercih edilmesinde temel motivasyonlar borçlanarak değil para biriktirir gibi ev alınması, bütçeye uygun ödeme planlarının oluşturulması olarak gözüküyor.

“Tüm tasarruf sahiplerimize uygun finansal çözümler sunuyoruz”

Araştırmayı değerlendiren Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, " Her zaman olduğu gibi tüm tasarruf sahiplerine konut, iş yeri veya taşıt edinimi sağlayabilecekleri ürün, hizmet ve yatırım kolaylığı sunuyoruz. Araştırma sonucu bize gösterdi ki, tasarruf amaçları arasında ilk sırada konut ve taşıt sahibi olmak yer alıyor ama katılımcıların yüzde 72'sinin bir konut sahipliği bulunmazken, konut sahiplerinin %54’ü de mevcut konutu satın alırken aile veya yakın çevreden maddi destek aldığını belirtiyor. Aile veya yakın çevreden alınan maddi destek, konut ve taşıt satın alımında peşin paradan sonra en çok başvurulan yöntem. Amacımız, konut sahipliği bulunmayan yüzde 72’lik kesimi hayalindeki eve kavuşturmak, bunu yaparken de yakın çevre ve aile desteğinin şart olmadığını anlatmak. Birevim olarak bu hedefle her gelir seviyesindeki vatandaşımızı tasarrufa yönlendirerek, hayalindeki eve, taşıta ya da iş yerine ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Borçlanmadan, bütçeye uygun ödemeler Tasarruf finansı yöntemini tercih ettiriyor

Tasarruf sahiplerinin tercih ettiği tasarruf araçlarında ilk sıranın yaklaşık yüzde 22 ile yastık altı altın ve yüzde 12 oranıyla evde nakit olduğunu belirten Orak, “Tasarruf Finansı, Birevim için sadece ticari bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda bireysel tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına hizmet eden bir model. Yastık altı birikimleri milli ekonomimize kazandırıyor ve ülkemizin kalkınmasına hizmet ediyoruz. Bir diğer önemli sonuç da Türkiye genelinde toplam borçluluk oranı yüzde 23,5. Başka bir ifadeyle, yaklaşık her 4 kişiden 1’inin borcu olduğunu görüyoruz. Bu sebeple katılımcıların tasarruf finansmanını tercih etmelerindeki en önemli neden, borçlanmak yerine tasarruf sahiplerinin birlikte oluşturdukları güçle hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmeleri diyebilirim. İnanıyorum ki yasal düzenleme ile tasarruf finansı hızla büyüyecek ve her geçen gün daha fazla kişiye hizmet vererek tercih edilen bir finansman modeli haline gelecek” ifadelerini kullandı.