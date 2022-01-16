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Türkiye’de kamunun girişimlere ortak olması ile girişim finansmanında devrim yaşanıyor

Fon bulucu platformu kurucusu Hakan Yıldız, Ankara Kalkınma Ajansı ile ortak geliştirdikleri proje ile girişimlerin yatırımcılarından birinin de kamu olduğunu belirterek, “Türkiye’de girişim finansmanında devrim yaşanıyor. Kitle fonlaması hem Türkiye’de paya dayalı olarak hem de borca dayalı olarak regüle edildi. 2021’de Türkiye’de 18 girişim bu sistemle finansmana erişmeyi başardı” dedi.

Ekonomi 16.01.2022, 13:33
Türkiye’de kamunun girişimlere ortak olması ile girişim finansmanında devrim yaşanıyor

Fon bulucu platformu kurucusu Hakan Yıldız, Ankara Kalkınma Ajansı ile ortak geliştirdikleri proje ile girişimlerin yatırımcılarından birinin de kamu olduğunu belirterek, “Türkiye’de girişim finansmanında devrim yaşanıyor. Kitle fonlaması hem Türkiye’de paya dayalı olarak hem de borca dayalı olarak regüle edildi. 2021’de Türkiye’de 18 girişim bu sistemle finansmana erişmeyi başardı” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) tarafından, girişim ekosistemine katkı sağlamak, yeni fikirlerin hayat bulmasına imkan tanımak ve yeni projeleri hem yerli hem de uluslararası yatırımcılarla buluşturma amaçlarını güden TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programını hayata geçirdi. Projenin Paya Dayalı Kitle Fonlaması Desteği aşaması kapsamında, girişimcilerin ticarileşmesini veya ölçeklenmesini sağlamak üzere ihtiyaç duydukları finansman sağlanıyor. Bu ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilerek listeye alınmış bir kitle fonlama platformu üzerinden paylarının bir kısmı yatırımcılara arz edebilmeleri için destek verilerek sağlanıyor. fonbulucu.com kurucusu Hakan Yıldız, bu kapsamda Türkiye’deki girişim finansmanın mevcut konumunu anlatarak, ANKARAKA ile girişimlerin nasıl kamu ile buluşturulduğunu İHA muhabirine anlattı.

“Türkiye’de girişim finansmanında devrim yaşanıyor”

Yıldız, 2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun yasasına birkaç madde ilavesi ile Türkiye’de girişim finansmanının yeniden tanımlandığını belirterek, “2019 yılında yayınlanan ikincil mevzuat 2021 yılında yenilendi. Kitle fonlaması hem Türkiye’de paya dayalı olarak hem de borca dayalı olarak regüle edildi. Dolayısıyla Türkiye’de girişim finansmanında devrim yaşanıyor. Dünya’da da kitle fonlamasını mevzuatına ekleyen 10 ülkeden biriz. Haliyle oldukça ileri bir seviyedeyiz. 2021 yılında başlayan bu çalışmalar neticesinde yılı bitirmeden Türkiye’de 18 girişim bu sistemle finansmana erişmeyi başardı. Bu sistem son derece güvenli, kolay, hızlı ve teminatsız şekilde girişimleri finansmana eriştiriyor. Yıl bitmeden oluşturduğumuz sistemle 27 milyon liraya yakın bir tutarı girişimcilere aktarmayı başardık” dedi.

“Ankara Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği girişimler, 2021 son iki ayında 4 taneydi ve bu destek ile 10 milyon lirayı aşan bir fonlamanın girişimlere ulaşması sağlandı”

Yıldız, ANKARAKA ile ortak geliştirdikleri proje ile girişimlerin yatırımcılarından birinin de kamu olduğuna dikkati çekerek, “Hatta kamu-girişimci-üniversite-özel sektör ortaklığının çok güzel bir şekilde işlediğini gördük. Ankara Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği girişimler, 2021 yılında 4 taneydi ve sadece 600 bin liralık finansman desteği ile 10 milyon lirayı aşan bir fonlamanın girişimlere ulaşması sağlandı” diye konuştu.

“Türkiye’de de istihdamın, üretimin, gelişmenin girişimciler ile olacağına inanıyoruz”

Yıldız, 2021 yılında dünyada 564 milyar dolarlık bir hacme ulaşan kitle fonlaması, 114 milyar dolarlık da bir gerçekleşme sağlandığını ifade ederek, “Bunun karşılığı olarak da 300 bin yeni işin doğması gerçekten muazzam bir rakamdı. Türkiye’de de istihdamın, üretimin, gelişmenin girişimciler ile olacağına inanıyoruz. Bu gelişme neticesinde de Türkiye’de, girişimlerin finansmana erişmesi söz konusu olacak. Girişimlerin finansmanını bu sistemle yapmakla sermayenin tabana yayılması, yatırımcılığın tabana yayılması, halkın da bu girişimlere ortak olması sayesinde aslında beraber ürettiğimiz, beraber istihdama destek verdiğimiz bir yapıda ortaya çıkıyor” dedi.

“Türkiye’de 600 melek yatırımcı varken şu anda 800’e ulaştırmayı başardık”

Girişimlerin finansmana ulaşmasının tek başına kitle fonlaması sistemi ile mümkün olmasına karşın Türkiye’de girişim sermayesi yatırım fonları ve melek yatırım ağlarının da bulunduğunu hatırlatarak, “Biz de bunu es geçmedik ve bir girişim sermayesi yatırım fonu, bir de melek yatırım ağı kurduk. 16 Temmuz’da girişim sermayesi yatırım fonumuzla ilgili lisansı aldık. Şu anda girişim sermayesi yatırım fonumuza Ankara Kalkınma Ajansı, Hacettepe Teknokent ve birçok ulusal ve uluslararası fon destek veriyor. Bu sayede girişimlerin finansmana erişimleri daha da kolaylaşıyor. Aynı zamanda 2013’te Türkiye’de çıkan melek yatırımcılıkla ilgili yasaya rağmen maalesef melek yatırımcılık çok gelişememişti. Bunu gördük ve buna ilişkin de bazı çözümler geliştirdik. Haziran ayında melek yatırım ağımızı kurduk ve Hazine ve Maliye Bakanlığına akredite ettirdik. Türkiye’de toplam 600 melek yatırımcı varken bir anda 800’e ulaştırmayı başardık ve her gün artıyor. Bu hızla 2022 sonunda Avrupa’daki en büyük melek yatırımcı ağı olacağız” ifadelerini kullandı.

"Girişimciler artık finansmana kolay, hızlı, teminatsız ve faizsiz erişirken yatırımcılar da girişimlere çok rahat bir şekilde yatırım yapabilecek"

Melek yatırım ağlarında şu anda 209 meleğin olduğunu dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük melek yatırımcı ağı olmayı başardık. Tabii burada girişimlerin finansmana erişebilmesi ne kadar önemliyse onların doğru, hızlı, teminatsız ve faizsiz bir şekilde de erişimi önemli. Bu sistemin belki de en büyük katkısı devrim diye nitelendiğimiz konusu işte bu. Girişimciler artık finansmana kolay, hızlı, teminatsız ve faizsiz erişirken yatırımcılar da girişimlere çok rahat bir şekilde yatırım yapabilecek. Sermaye Piyasası Kurulu bu sistemi kurgularken Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’ı da sistemin paydaşları yaptı. Eğer siz yatırım yapmak istiyorsanız bir girişime, e-devlet doğrulaması ile sisteme dahil olduktan sonra hiçbir şekilde imza, noter, ticari sicil işlemleri olmadan o girişime yatırım yapabiliyorsunuz. Bu da kendi içerisinde son derece önemli bir inovasyon. Haliyle bürokrasinin neredeyse ortadan kaldırıldığı bir sistemde girişimcilerle yatırımcılar çok güvenli bir şekilde bir araya gelebiliyor.”

“Bir platformda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisanslı olup olmadığına muhakkak baksın. Zira yasal izinleri olmayan internet sitelerinde mağduriyet yaşayabilirler”

Ayrıca Yıldız, Kitle Fonlama Sistemi’nin merkezinde platformlar bulunduğunu ve bu platformların Türkiye’de faaliyete geçebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans almak zorunda olduklarını vurgulayarak, “O yüzden özellikle yatırımcılarımızı buradan uyarmak istiyorum. Bir platformda bir girişime yatırım yapmak istediklerinde platformun Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisanslı olup olmadığına muhakkak baksın. SPK listeye alınan platformları internet sitesinde yayınlamaktadır.” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdem Koçoğlu ise ANKARAKA’nın projesini şöyle anlattı:

“TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı kapsamında üç başlıkta desteğimiz bulunmakta. Birincisi mentorluk desteği, ikincisi paya dayalı kitle fonlaması desteği, üçüncüsü de ürün doğrulama desteği. Bu kapsamda verdiğimiz mentorluk desteği ile girişim başı 10 bin liraya kadar destek sağlıyoruz. Ardından ürün doğrulama desteği sağlıyoruz. Orada da Tr-Test ile bir sözleşmemiz var. Testini yaptıran girişimlerimize 50 bin liraya kadar destek veriyoruz. Son olarak da kitle fonlama platformu aşamasına geçiliyor. Burada da SPK tebliğine göre gerekli lisansı almış olan fonbulucu ile çalışıyoruz. Kitle Fonlama Platformu’nda kampanyası yayımlanan girişimlere 150 bin lira girişim sermayesi fonuna yatırım yaptığı takdirde ajans olarak biz de 50 bin lira destek sağlayarak projeleri fonluyoruz. Bu sayede de girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.”

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