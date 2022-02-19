Türkiye’de İspanyol zeytin çeşitlerine ilgi artıyor

İspanya genelinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan Arbequina ve Arbosana zeytin çeşitleri Türkiye’de de son yıllarda en çok dikimi yapılan çeşitlerden oldu. Bodur zeytin olarak bilinen Arbequina ve Arbosana çeşitleri yüksek yağ verimi ve makinalı hasata uygun olmasından dolayı üreticiler tarafından tercih ediliyor.

Dünyadaki en önemli zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılan ülkelerin başında gelen Türkiye’deki zeytin üreticileri son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyanın zirvesinde bulunan İspanya’da yoğun olarak yetiştirilen Arbequina ve Arbosana zeytin çeşitlerine yönelmeye başladı. Oldukça yüksek verime sahip olmasının yanında makinalı hasada da uygun olan Arbequina ve Arbosana çeşitleri tam verim çağında 1 dekardan 2 ton civarında ürün verirken, ortalama 3.5 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde ediliyor.

En çok dikimi yapılan illerden birisi Manisa

Manisa genelinde zeytin, fıstık ve badem bahçesi yatırımları bulunan Agrolidya Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, "Arbequina ve Arbosana İspanya’da yıllardan beri dikilen ve çok iyi verim alınan çeşitler olup, makinalı hasada uygun olmasından dolayı çok tercih edilmektedir. Son yıllarda tarım sektöründeki en büyük sorunlardan birisi de işçi sorunudur. İşçi ücretleri her yıl katlanarak artmaktadır. Büyük bahçe kuran yatırımcılar da bunu göze alarak makinalı hasada uygun olan çeşitleri tercih etmektedir. Hasadı ve budaması makine ile yapılan bu çeşitlerle kurulan bahçelerde çok az çalışanla iş yapmak mümkündür. Özellikle Arbequina ülkemizde bilinen bir zeytin çeşidi haline geldi. Fidan satış sitemiz olan www.agrolidya.com üzerinden yapılan satışlarda da zeytin çeşitleri içerisinde Arbequina en çok satılan zeytin fidanıdır." dedi.

Üç buçuk kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor

Dikimi en çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılan, 2 yaşında zeytin vermeye başlayan, dekara 175-180 adet dikilen Arbequina ve Arbosana çeşitleri tam verim çağında 1 dekardan 2 tona civarında ürün veriyor. Oldukça yüksek yağ verimine sahip olan çeşitler ortalama 3.5 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ verdiği bildirildi.