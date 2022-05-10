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Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin 7’nci sayısı tanıtıldı

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin yeni sayısı tanıtıldı. Ekonomi gündemine ışık tutan derginin 7’nci sayısında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın açıklamaları yer aldı.

Ekonomi 10.05.2022, 14:19
Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin 7’nci sayısı tanıtıldı

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin yeni sayısı tanıtıldı. Ekonomi gündemine ışık tutan derginin 7’nci sayısında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın açıklamaları yer aldı.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatına başlayan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi 7’inci sayısını yayınladı. Derginin 7’nci sayısının tanıtım toplantısı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) genel merkezinde yapıldı. Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut ekonomik durum ile ilgili açıklama yapan Turan, uzun vadede reformlar yapılmasının gerektiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin üstesinden gelmek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Orhan Turan, "Önce kısa vadeli ardından uzun vadeli atmamız gereken adımlar var. Enflasyonla mücadelenin üç ana yolu var. İlki, doğru para ve maliye politikası uygulanması. Enflasyon kontrolden çıktıysa çok nettir ki, en doğru olan sıkı para politikası uygulamanızdır. Ülkemizde enflasyonun tek sebebi global kaynaklı ya da yalnızca arzdan kaynaklanan etkiler değil. Elbette global arz kaynaklı etkiler mevcut, fakat bugün enflasyona baktığımızda artan atalet, bozulan beklentiler, ısınmış ekonomi gibi unsurlarının enflasyonu yükselttiğini görmekteyiz. Talep yanlı bir enflasyonla mücadele etmezseniz, enflasyonun kendi kendine düşmesini de beklememek lazım. Enflasyonla doğru mücadele edersek ihtiyacımız olan dövizi de daha kolay yani daha ucuza bulma imkanımız olur" şeklinde konuştu.

"Teknolojiyi kullanma ve geliştirme yetkinliğimizi artırmalıyız"

İş dünyasının dijital dönüşüm sürecine ilişkin de konuşan Turan, "Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm küresel iş dünyasının odağında olmaya devam ediyor. Dördüncü Sanayi Devrimi ile başarının belirleyici etmenleri, verimlilik ve katma değer artırıcı yenilikçi teknolojiler. Pandeminin ivmelendirdiği yeni koşullar ve beklentiler nedeniyle dijital dönüşüm etkisini artırarak hissettiriyor. Yenilikçi teknolojileri verimliliği ve katma değeri artırmak için üretim süreçlerine entegre etmek, bu dönüşümün dinamosunu oluşturuyor. Bununla birlikte teknolojik dönüşümü tüm değer zincirine genişletmek gerekiyor. Bunun için de hem teknolojiyi kullanma hem de teknolojiyi ülkemizde geliştirme yetkinliğimizi artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Turan, yeşil dönüşüm ile ilgili farkındalığın artırılmasıyla ilgili şöyle konuştu: "İş dünyasının yeşil dönüşüm konusunda farkındalığının da önemli seviyelere ulaştığını görüyoruz. Yeşil dönüşümün ana arterlerini, kaynak ve enerji verimli üretim ve tüketim kalıpları oluşturuyor. İklim değişikliği ile mücadele bağlamında emisyon azaltımını gerçekleştirecek süreçler öncelik kazanıyor. Döngüsel ekonomi prensiplerinin içselleştirildiği iş modeline doğru geçiş, şirketlerin stratejik planlamalarında ele alınıyor. Bu süreçte, iklim krizinin şekillendirdiği uluslararası gündem ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ülkemiz için hem kamu hem iş dünyasının yakından takip etmesi gereken bir çerçeve sunuyor. Karbon-nötr hedefimizin nasıl gerçekleştirileceğine dair 2030 ve 2053 dönemlerine yönelik bütüncül ve tutarlı bir planın ortaya konması öngörülebilirliği artıracaktır".

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin 7’nci sayısının tanıtım toplantısının açılış konuşmasını ise derginin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Toprak, "Dergimizin yedinci sayısını çıkardık. Bugün TÜSİAD genel merkezinde yeni sayımızın lansmanını gerçekleştirdik. Koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Özellikle yeşil mutabakat ile ilgili sektörel çalışmalarımız yoğun ilgi görüyor. Yeni sayımızın kapağında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yer alıyor. Turan’ın çok önemli açıklamaları bulunuyor. Dergi de inşaat sektörünü işledik. İnşaat sezonu da başladı, şu anda çok konuşulan sektörler arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde inşaat ile ilgili bir zirve düzenleyeceğiz. Dergide yer alan bilgilerin tartışıldığı bir zirve olacak. Dergide inşaat ile ilgili her şey var. Dergide çok önemli röportajlar da yer alıyor" şeklinde konuştu.

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