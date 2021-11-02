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‘Türkiye’de İş Dünyası’ dergisi yayın hayatına başladı

İhlas Medya Grubu, Türkiye’de İş Dünyası adını verdiği dergiyi okuyucuları ile buluşturdu. Dergi, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin en güncel gelişmeleri okuyucusuna sunacak.

Ekonomi 02.11.2021, 15:15
‘Türkiye’de İş Dünyası’ dergisi yayın hayatına başladı

İhlas Medya Grubu, Türkiye’de İş Dünyası adını verdiği dergiyi okuyucuları ile buluşturdu. Dergi, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin en güncel gelişmeleri okuyucusuna sunacak.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanacak ‘Türkiye’de İş Dünyası’ dergisi yayın hayatına başladı. Aylık olarak yayınlanacak derginin ilk sayısı 1 Kasım itibariyle okuyucularla buluştu.

Derginin tanıtımı İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve TGRT Haber Genel Yayın Müdürü Ercan Seki katıldı. Toplantıya iş dünyasının önde gelen isimleri de iştirak etti. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem Türkiye’de İş Dünyası dergisinin tanıtım toplantısında yer aldı.

Ekonomi dünyasının en güncel haberleri ‘Türkiye’de İş Dünyası’ dergisinde

1 Kasım itibariyle yayın hayatına başlayan dergi, iş dünyasının nabzını tutarak ekonomi yayıncılığında fark oluşturmayı hedefliyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bağlı kalarak yayıncılık yapacak olan dergi ’Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Ekonomi’ sloganıyla harekete geçti. Dergi, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin en güncel haberleri okuyucularıyla buluşturuyor. Dergide iş dünyasının duayen isimlerinin başarı hikayeleri, iş tecrübelerini okuyucuyla buluşturuyor. Derginin genel yayın yönetmenliğini aynı zamanda TGRT Haber Ekonomi Müdür’ü olan Celal Toprak yürütüyor.

"Dergimiz sürdürülebilir yaşamı ve ekonomiyi savunacak"

Derginin tanıtım toplantısında konuşan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, ‘’Bu dergi sürdürülebilir yaşamı ve ekonomiyi savunacak. Dergimiz, kadına pozitif ayrımcılık, doğa ile çevreye duyarlılık gibi farklı alanlarla ilgilenecek. Sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir üretim ve daha yaşanılabilir bir dünya hedefliyoruz. Bu konularla ilgili çalışmaları, görüşleri ve yorumları ayrıntılı olarak vereceğiz. Türkiye’de İş Dünyası dergisi 1 Kasım itibariyle çıktı. Basılı haline abone olarak da ulaşabilirler. Ayrıca dergi dijital platformlarda da bulunacak. QR kodu okutarak da dergiye online ulaşmak mümkün’’ ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi, tekstil, hazır giyim, gıda, turizm gibi sektörlerden son haberler

Gündeme göre belirlenecek kapak ve dosya konularını uzman görüşleri ve ekonomik kurumların raporlarını kaynak alarak değerlendirecek dergi, ekonomi dünyasının yakından tanıdığı uzmanların gündem belirleyecek makaleleri bulunacak. Aynı zamanda savunma sanayi, tekstil, hazır giyim, gıda, turizm gibi sektörlerden son bilgiler aktarılacak.

Sektör ve bölge haberlerinin de yer alacağı Türkiye’de İş Dünyası Dergisi her sayısında; savunma sanayi, tekstil, hazır giyim, gıda, turizm gibi farklı alanlarda Türkiye’nin geldiği noktaya dikkat çekerek, hem firma görüşleri hem de güncel rakamlar eşliğinde söz konusu sektörün; imalatta, ihracatta ve ithalatta geldiği noktayı gözler önüne serecek.

Dijital mecralarda yer alıyor

Basılı tarafının yanı sıra dijital platformlarda da varlığını sürdürecek olan Türkiye’de İş Dünyası dergisi; Web Sitesi, Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram hesaplarıyla dijital çağın hem takipçisi hem de takip edileni olmayı hedefliyor.

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