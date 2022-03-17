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Türkiye’de ilk kez Kırıkkale’de kuruluyor: Valilikten makine ithalatını azaltacak hamle

Kırıkkale’de hayata geçirilecek "Makine Paylaşım Platformu" sayesinde, girişimcilerin ithalata bağımlı kalmadan ekonomik olarak makine almaları sağlanacak. Proje kapsamında İhracatın artması için de "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi" kurulması planlanıyor.

Ekonomi 17.03.2022, 09:14
Türkiye’de ilk kez Kırıkkale’de kuruluyor: Valilikten makine ithalatını azaltacak hamle

Kırıkkale’de hayata geçirilecek "Makine Paylaşım Platformu" sayesinde, girişimcilerin ithalata bağımlı kalmadan ekonomik olarak makine almaları sağlanacak. Proje kapsamında İhracatın artması için de "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi" kurulması planlanıyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından "Makine Paylaşım Platformu" uygulaması hayata geçiriliyor. Ahiler Kalkınma Ajansı’nın da desteklediği bu platform, Türkiye’de ilk kez Kırıkkale’de uygulanacak. Makineye ihtiyaç duyan ve makine sahibi olan sanayi kuruluşları tek çatı altında toplanacak. İşletme kurmak isteyen girişimciler, platformdaki firmalardan ekonomik olarak makine temini edebilecek. Gereksiz makine yatırımının önlenmesinde etkili olacak bu platform, ithalatın azalmasına da katkı sağlayacak. Ayrıca, ihracatın artması içinde "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi" kurulması planlanıyor.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Tanıtım Toplantısı’na katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Tekbıyıkoğlu, Türkiye’de ilk kez valilik tarafından hayata geçirilecek "Makine Paylaşım Platformu" ve "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi" projeleri hakkında bilgiler aktardı.

Valiliğin projeleri hakkında bilgiler veren Tekbıyıkoğlu, "Sizi ilgilendiren, iki mühim gelişmeden haberdar etmek istiyorum. Valiliğimizin yaptığı iki çalışması var. Bunlardan bir tanesi Makine Paylaşım Platformu, bu aslında Türkiye’de bir ilk, ilimizdeki işletmelerimizin ve sanayi kuruluşlarımızın ellerinde çeşitli makineler var" dedi.

"Bütün sanayicileri ilgilendiriyor"

Platform sayesinde nakliye masraflarından da ortadan kalkacağını ifade eden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve nakliye masraflarından kurtulmak için ’Kırıkkale Makine Paylaşım Platformu’ oluşturuyoruz. Bir cihaza ve bir işleme ihtiyaç olduğunda bizim oluşturduğumuz platformda ’Bu makine kimde var. ’Bu işi kim yapıyor?’ şeklinde bir bilgi bankasına ulaşmış olacaksınız. Kendi maliyetlerinizi Kırıkkale’de kazanacak şekilde kendi şehrimiz kazanacak şekilde böyle bir platforma ulaşma imkanını sağlayacaksınız. Bununla ilgili çalışmaları başlattık. Ahiler Kalkınma Ajansı ile beraber çalışıyoruz. Hem ihracatçıları ilgilendirdiği gibi bütün sanayicileri ilgilendiriyor."

"Dünya üzerinde iki veri tabanına kayıt olacağız"

Kırıkkale’nin ihracat kapasitesini de artırmak için "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi" kuracaklarını anlatan Tekbıyıkoğlu, dünya üzerinde iki veri tabanına kayıt olacaklarını belirterek, "Dünya üzerinde iki veri tabanına kayıt olacağız bu sistemde. ABD ve Çin menşeili. Bu istihbarat merkezi bu veri tabanları aracılığıyla işletmelerimizin talep ettikleri ülkeler bazında siz hangi ülkede çalışmak istiyorsanız o ülkedeki sizin mamulünüzün talep edebilecek o ülkenin ithalatçılarını yani sizin müşterilerinizi arayacak ve size farklı alternatifleri sunacak. ‘Sizin malınızı şu firma alır, bu firma alır. Bu şu konu üzerinde çalışıyor. Size müşteri olabilir’ diye bu sistem çalışmaya başlayacak. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Kırıkkale’ye gelen bir firma ile bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu da Türkiye’de birkaç şehirde uygulanan bir iş bölgemizde bir ilk, Kırıkkale’de bu işin öncülerinden diye değerlendirebiliriz. Ben iki konu hakkında malumat vermek istedim” diye konuştu.

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