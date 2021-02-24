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Türkiye’de genişbant internet abone sayısı 82.4 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de genişbant internet abone sayısının 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştığını, toplam mobil abone sayısının ise 82,1 milyonun üstüne çıktığını söyledi.

Ekonomi 24.02.2021, 17:29
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Türkiye’de genişbant internet abone sayısı 82.4 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de genişbant internet abone sayısının 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştığını, toplam mobil abone sayısının ise 82,1 milyonun üstüne çıktığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’deki genişbant internet abone sayısı ve toplam mobil abone sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 1G teknolojisiyle 1991’de araç telefonları aracılığıyla tanışan Türkiye’nin bundan üç yıl sonra cep telefonlarına, veri aktarımına ve SMS gönderimine imkan tanıyan 2G teknolojisine geçtiğini hatırlatarak, sesin yanında verinin de önem kazanmasıyla birlikte 2009 itibarıyla 3G’ye geçildiğini, 2009 yılı sonunda yaklaşık 7 milyon civarında olan 3G abone sayısının 4.5G’ye geçişin sağlandığı döneme kadar artışını sürdürerek 2015 yılı sonunda 64,3 milyon abone ile en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

"Türkiye’nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya gelmiştir”

1 Nisan 2016’da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçilmesiyle birlikte bugün 75.9 milyon 4.5G abonesi bulunduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, bunun toplam mobil abone sayısının yüzde 92’sinden fazlasını oluşturduğunu dile getirerek, “Türkiye’de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993’ten bugüne genişbant internet kullanımı hızla artmıştır. 2008’de 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı 2020 yılsonunda yaklaşık 82.4 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65 milyon seviyelerinden 82,1 milyonun üstüne çıkmıştır. 4.5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometreye ulaşmıştır. Böylece Türkiye’nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“5G konusu hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır”

Kullanılan cihaz ve altyapının durumuna göre değişmekle birlikte 4,5G’de elde edilebilen veri indirme hızları hizmetinin ilk sunulduğu günlerde 100 Mbps civarındayken hâlihazırda 400 Mpbs sınırını zorlamakta olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “1 GByte büyüklüğündeki bir video 3G teknolojisiyle ortalama 6,5 dakika civarında bir zamanda yüklenebilirken, 4,5G’de bu süre 1 dakikanın altına inmiştir. 4,5G’den bir sonraki adım ise 5G ve ötesi teknolojilerdir. Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacak olup, 5G konusu hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu konuda uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.

“İletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G’ye geçiş için çalışmalar hızla sürüyor”

İletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G’ye geçiş için çalışmaların da hızla sürdüğünü anımsatan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“4,5G ile artan veri indirme hızlarının 5G ile daha da artacağı öngörülmekte olup, dünyada 5G şebekesinin hayata geçtiği ülkelerdeki uygulamalara bakılınca hizmetin ilk etapta 500 Mpbs ile 1000 Mpbs arasında hız sunacağı, bu hızın zaman ilerledikçe 2000 Mpbs seviyesine erişeceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde 3G ve 4,5G adaptasyonunun çok hızlı hayata geçtiği değerlendirildiğinde genç nüfusu ve potansiyeli ile öne çıkan ülkemiz mobil hizmetler pazarının 5G ve ötesi hizmetleri de çok hızlı benimseyeceği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.”
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