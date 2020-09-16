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Türkiye’de fabrika otomasyon sistemlerine yönelik farkındalık artıyor

150 milyar dolarlık küresel otomasyon pazarında yaklaşık yüzde 60’lık paya sahip olan, 640 binin üzerinde kurulu endüstriyel robotuyla sektörün lider üreticisi konumundaki FANUC, Türkiye’de fabrika otomasyonuna yönelik farkındalığı arttırmak ve nitelikli işgücü yetiştirmek üzere sürdürdüğü eğitimlere devam ediyor. Covid-19 salgını ile birlikte offline eğitimlerini online platforma taşıyarak eğitim boşluğu oluşmasını engelleyen kuruluş, şu ana dek yaklaşık 2 bin kişiye verdiği online eğitimlerle robotik üretim sektörünün geleceğini şekillendiriyor.

Ekonomi 16.09.2020, 13:28
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Türkiye’de fabrika otomasyon sistemlerine yönelik farkındalık artıyor

Japonya merkezli CNC, robot ve makine üreticisi FANUC, Türkiye’de fabrika otomasyon sistemlerine yönelik farkındalığı arttırmak, profesyonel sahada oluşan problemlerin giderilmesine yardımcı olmak, nitelikli işgücünü ve üretkenlik düzeyini geliştirmek üzere yürüttüğü eğitimleri online platformda sürdürüyor.  Covid-19 sürecinden bu yana yaklaşık 13 online eğitim düzenleyen kuruluş,  robotların ve kabinetlerin tanıtılmasından başlayarak robot kullanımı, kamera teknolojisi, kaynak teknolojileri, kolaboratif robotlar, Roboguide (simülasyon programı) kullanımı, makine yükleme-boşaltma uygulamaları ve sektöre yönelik özel teknolojiler konularına eğiliyor.

Sektöre kazandırılabilecek en efektif değeri eğitimdir”

Covid 19’un başlangıcından bu yana eğitim başına 115 kişilik ortalamayla toplamda yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verdiklerini söyleyen FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit online eğitimlerin FANUC’un geçmişteki ve mevcut müşterileri, öğrenciler ve robot teknolojileri hakkında eğitim almak isteyen herkese açık, temel ve ileri seviye olarak planlandığını belirtti. Yiğit, FANUC’un online eğitimlere yönelimin temel nedeninin Covid-19 salgını ile gelişen sosyal mesafe kurallarına uyum ve güvenlik önlemleri olduğunu belirtti. Güvenliğin yanı sıra internet bulunan her ortamdan bilgisayar, tablet veya telefon yoluyla eğitimlere katılmanın mümkün olmasının da önemli bir faktör olarak gördüklerini ifade eden Yiğit “FANUC, sektörde donanım ve yazılım için her bir önemli bileşeni kendi bünyesinde geliştiren ve üreten tek şirket. Üstün fonksiyonel güvenilirlik,  en yüksek üretkenlik garantisi ve çevreye duyarlılık üçgeninde geliştirdiğimiz ürünlerimizle teknik altyapımız son derece sağlam. Bu derinleşmiş teknik altyapıyı yetişmiş insan gücüyle bir araya getirerek yaygınlaştırmak, otomasyon sistemlerine yönelik bilinci ve farkındalığı geliştirmek adına ülkemizin temel gereksiniminin nitelikli insan kaynağı olduğuna inanıyor ve projelerimizi çoğunlukla bu hedef üzerine kurguluyoruz. Sektöre kazandırılabilecek en efektif değerin de eğitim olduğunun farkındayız.” dedi. Gelecek dönem eğitimlerine ilişkin bilgi veren Yiğit, “Roboguide (simülasyon programı) eğitimlerine oldukça yüksek ilgi ve talep olduğu için offline programlama eğitimlerine devam edeceğiz. Roboguide’ın uygulamaya yönelik birçok farklı paketi olduğundan sırasıyla tüm paketler konusunda eğitim vermeyi planlıyoruz. Şu ana kadar Taşıma (HandlingPro) ve Paletleme (PalletPro) konusunda eğitimler verdik. Gelecek programlarda ise Spot kaynak (SpotPro), Ark Kaynak(WeldPro), Kamera(IRVision) ve hareketli konveyorden ürün toplama konusunda(IRPick) eğitimlere devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

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