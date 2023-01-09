Türkiye’de bir ilk: Quick Finans Poliçe Prim Kredisi ile tüm poliçelere 12 ay taksit

Quick Finans ve Quick Sigorta iş birliği ile Türkiye’de ilk kez uygulanan "Poliçe Prim Kredisi", 12 ay taksit avantajıyla tüm sigorta poliçeleri için kullanıma sunuldu.

Trafik sigortaları dahil tüm branşlardaki Quick Sigorta poliçelerine 12 ay taksit imkanı sunan Quick Finans Poliçe Prim Kredisi ile sigortalılar, satın alacakları poliçelerin primlerini kredi ile ödeme imkanına kavuştu. Maher Holding Sigorta Grubu’nun acentelerin finansal markete dönüştürülmesi vizyonunda önemli bir adım olan Quick Finans Poliçe Prim Kredisi, sektörün düzenlediği tüm poliçeler için sigortalılar tarafından kullanılabilecek.

İlk kredisini Ağustos 2022’de basiretli tacir iş yeri sigortası prim kredisi olarak kullandıran Quick Finans’ın Quick Sigorta ile geliştirdiği ürün, özellikle trafik sigortalarında yaşanan taksit sorununu ve genel olarak yaşanan kredi kartı limit sorununu çözerek sigortalıların poliçeye erişimini kolaylaştıracak. Bir ödeme sistemi ve vadelendirme aracı olarak da değerlendirilen poliçe prim kredisi uygulamasını ilk başlatan Quick Sigorta’nın acenteleri, sigortalılarının talebi doğrultusunda ön limit talebi ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

"Sigorta bağlantılı kredi dönemini başlattık"

Türkiye’de ilk kez bir sigorta grubu tarafından sunulan "Poliçe Primlerinin Kredilendirilmesi" uygulaması yenilikçi ve hibrit bir sigorta-finans modelini de beraberinde getiriyor diyen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Sektöre yön veren bir şirket olarak finansal sigortalar konusundaki uzmanlığımız ile kamuoyunu, bugüne kadar bildiğimiz ’kredi bağlantılı sigortalar’ kavramının yanında, ’sigorta bağlantılı krediler’ kavramı ile tanıştırdık" ifadelerini kullandı.

Piyasanın ihtiyacını karşılayacak ’Poliçe Prim Kredisi’ ürününe dikkat çeken Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

"Quick Sigorta’nın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Quick Finans, 2023 yılına hızlı bir giriş yaparak yakın zamanda otomotiv finansmanında Çin merkezli global otomotiv markası Chery ile bir iş birliğine imza attı. Maher Holding Sigorta Grubu olarak biz de Quick Finans ile yeni projeler ve sigorta bağlantılı yeni kredi ürünleri geliştirmeye devam edeceğiz."

Kısa süre içerisinde acente ekranlarında yüzde 100 online çalışacak "Poliçe Prim Kredisi"ni kullanmak isteyen sigortalılar, acenteleri aracılığıyla taleplerini iletebilecek.