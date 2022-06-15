Türkiye’de bir ilk: Kuyumcular Odası Başkanı makası eline aldı düşük ayarlı altınları doğradı

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel ve yönetimi, Türkiye’de bir ilke imza attı. Yüksel, piyasada olan düşük ayarlı, merdiven altı üretim diye tabir edilen altınların piyasadan temizlenmesi için 3 aylık bir proje çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü, mali şube, belediye ve birçok kurumla çalışmayı yürüten Yüksel, pürüzleri giderdikten sonra Darphane Genel Müdürlüğü tarafından basılan altınları günlük 70 kilo olmak üzere odada ambalajladıktan sonra kentteki esnafa dağıttı. Başkan Yüksel, piyasanın temizlenmesi adına zararları olsa bile sancılı süreci hep birlikte atlatmaya kararlı olduklarının mesajını verdi.

“Bu işten yöneticiler olarak sorumluyuz”

Başkan Yüksel, kentte düşük ayarlı ürünlerin alım-satımının yapıldığını ve bunun nereden geldiğini, nasıl olduğunu hiç kimsenin tespit edemediğini söyledi. Yüksel, “Bizler proje yaptık ve projenin zeminini oluşturduk. Üç aylık bir çalışma sonucu bugün uyguladık. Güzel bir şekilde de yürürlüğe girdi. Bütün esnafımızla aklıselim davranarak faaliyete girdi. Düşük ayarlı ürünlerin önüne geçmek için İl Emniyet Müdürümüz, Valimiz ve Mali Şube Müdürümüz, bütün kurum müdürlerimiz ve belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Diyarbakır’ın imajını bozmaya kimsenin hakkı yok. Yöneticiler olarak sorumluyuz bu işten. Maddi ve manevi olarak bunun hesabını vereceğiz ileride. Bu aslında tek Diyarbakır’ın sorunu değil; bu, Türkiye’nin sorunudur. Devlet olarak burada zarar ediyoruz. Merdiven altı, devletin kontrolünde olmayan baskılar var. Bu aynı zamanda ayar, milim kaçırılıyor” dedi.

“Şu an yaptığımız Türkiye’de bir ilk”