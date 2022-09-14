Türkiye-Zimbabve İş Forumu Ankara’da yapıldı

Ankara’da düzenlenen Türkiye-Zimbabve İş Forumu’nda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı. Zimbabve’nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Türk şirketlerini Zimbabve’de yatırım yapmaya davet etti.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Zimbabve Ankara Büyükelçiliği ve Zimbabve Kadın İşleri Toplum Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Türkiye-Zimbabve İş Forumu" Ankara’da gerçekleştirildi. Programda konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, "İki ülke arasındaki ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla yapmış olduğumuz bu konferanslardan Türk şirketleri olarak çok umutluyuz. Zimbabve devletinin başlatmış olduğu kalkınma eylem planını Türk şirketleri olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Türk şirketleri olarak Zimbabve devletinin inşaat, enerji, teknoloji gibi önemli projelerinde görev almak istiyoruz" dedi.

Zimbabve Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ise, "Konferansı organize eden SANKON’a çok teşekkür ederim. Her iki ülkenin ilişkileri en üst düzeydedir" diye konuştu.

Büyükelçi Mutiwazuka, katılımcı şirketlere Zimbabve devletinin yatırım olanakları hakkında bilgiler vererek, Türk şirketlerini Zimbabve’de yatırım yapmaya davet etti.