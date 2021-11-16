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Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Konya Kağıt halka açılıyor

- Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya:- "Bera Holding, 18 şirketi ve bunlara bağlı 32 üretim tesisini bünyesinde barındırıyor ve yaklaşık 3,5 milyar TL ciroya sahip. Finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek için grubumuzun bu güçlü şirketini halka açıyoruz"- Konya Kağıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe:- "Konya Kağıt’ın yüzde 20’si halka açılacak. Buradan gelecek yaklaşık 180 milyon liralık halka arz geliri Bera Holding’in şirketleri içinde özkaynak artışında, yatırımlarında ve inovatif çalışmalarında kullanılacak"

Ekonomi 16.11.2021, 12:07
Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Konya Kağıt halka açılıyor

İSTANBUL (AA) - Kağıt sektörünün güçlü üreticilerinden Konya Kağıt AŞ paylarının yüzde 20’lik kısmı Bera Holding AŞ tarafından halka arz ediliyor.

Halka arzın detayları Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya ve Konya Kağıt Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye’de üretilen toplam yazı tabı kağıdı üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Konya Kağıt AŞ, düzenli olarak temettü dağıtmasıyla da dikkat çekiyor. 130 milyon kayıtlı sermayesi bulunan şirketin 1 TL nominal bedelli 26 milyon adet payı satışa sunulacak. Satış işlemi 18-19 Kasım tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama suretiyle gerçekleştirilecek. Satış fiyatı 6,95 TL olan şirket, BİST İstanbul’da KONKA kodu ile işlem görecek.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, toplantıda yaptığı açıklamada, Konya Kağıt'ın 2012 yılından beri Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmekte olan Bera Holding’in bağlı ortaklığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bera Holding, 18 şirketi ve bunlara bağlı 32 üretim tesisini bünyesinde barındırıyor ve yaklaşık 3,5 milyar TL ciroya sahip. Konya Kağıt, grubumuzun büyük şirketlerinden ve temel taşlarından. Şirketler cirolarını artırdıkça ve büyüdükçe finans ihtiyaçları artar. Son yıllarda finansal tablolara bakıldığında Bera Holding’in konsolide bazda sürekli büyüdüğünü görmek mümkündür. Şirketlerin kalıcı başarılara imza atabilmeleri ve dalgalanmalarda sağlam durabilmeleri güçlü bir sermaye yapısına bağlıdır. Bu nedenle finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek için grubumuzun bu güçlü şirketini halka açıyoruz. Finansal tablolara baktığımızda, Konya Kağıt’ın halihazır sermayesinin yeterli bir seviyede olduğu görülebilir. Ancak Bera grubu olarak tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak esas alıyoruz. Halka arzla elde edilmesi beklenen gelirlerin, grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendireceğini ve tüm grup şirketlerimizle birlikte Konya Kağıt’ın da yeni fırsatları yakalama, yeni yatırımlar yapma şansını kazanacağını düşünüyoruz."

Konya Kağıt'ın sermayesi kendisine yeten bir şirket olduğunu vurgulayan Kaya, "Finansal olarak da güçlü bir şirket fakat Holding bünyesinde krizlere karşı daha dayanıklı olmak için sermaye gücümüzü sürekli artırma çabası içerisindeyiz. Sermaye yapımızı daha da güçlendirmek adına bu halka arza başladık. Başarılı olacağını tahmin ediyoruz çünkü sektöründe öncü ve başarılı bir şirket. Esasında KAP'a açıkladığımız herhangi bir yatırım projesi olmasa da kendi içimizde fizibilitelerimiz, projelerimiz var ve uygun zamanı bulduğumuzda yatırımlarımızı artırarak işimizi büyütme arzusundayız. Kağıt ve karton ambalaj sektörü bizim temel işimiz. İhracatımızı artırıp dünya şirketi olma hedefindeyiz. Bu halka arzı da bir basamak olarak görüyoruz. Bundan sonrası yukarı doğru gidecektir." diye konuştu.

- "Konya Kağıt kur riski taşımıyor"

Konya Kağıt Genel Müdürü Efe de 32 yıllık bir geçmişe sahip olan Konya Kağıt paylarının BİST’te işlem görmesiyle şirketin daha kurumsal bir yapıya kavuşacağını söyledi.

Yıllık 98 bin ton üretim kapasiteyle, Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzde 25’ini karşıladıklarını belirten Efe, “Şirketimiz elektrik ve buhar ihtiyacını da kendi kurmuş olduğu doğal gazla çalışan kojenerasyon tesisinden karşılıyor. Ayrıca Konya Kağıt kendine münhasır mali konforu olan minimum borçluluk seviyesinde olan bir şirkettir. Bunun yanında yüzde 70’ten fazla ürününü dövizle sattığı için kur riski taşımayan bir firmadır." dedi.

Efe, halka arzdan gelecek gelirin Bera Holding’in şirketlerinde ve bazı yatırımlarında kullanılacağını kaydederek, bunun yaklaşık 180 milyon TL civarında olmasını beklediklerini söyledi.

Halka arz gelirinin holding bünyesindeki şirketlerde kullanılacağını aktaran Efe, yatırım projeksiyonlarının da yönetim kurulu masasında beklediğini aktardı. Efe, onay verildiği anda gerekli katma değeri yüksek yatırımlar için de beklediklerini ifade ederek, "Halka arz sermaye artırımı ile değil, pay sahibi Bera Holding’in hisselerinden satış yöntemi ile yapılacak. Konya Kağıt’ın yüzde 20’si halka açılacak. Buradan gelecek yaklaşık 180 milyon liralık halka arz geliri Bera Holding’in şirketleri içinde özkaynak artışında, yatırımlarında ve inovatif çalışmalarında kullanılacak. Diğer bir deyişle halka arz geliri holding bünyesinde kalıp değerlendirilecek.” bilgisini verdi.

- "Zorunlu eğitimde dağıtılan kitapların ana tedarikçisiyiz"

Salgında temizlik ve ambalaj kağıtlarında ciddi talep artışı olduğunu anımsatan Cemalettin Tunç Efe, Konya Kağıt'ın ürettiği kağıtların, ofset kağıtlar kategorisinde yer aldığını söyledi. Türkiye’de ve yurt dışında bazı ülkelerin zorunlu eğitimde kullandığı kitapların ana kağıt tedarikçilerinden birisi olduklarını belirten Efe, "Tüm kağıtlarımız gıdayla temas edilebilir özellikte. Bizim ürettiğimiz ürünler çocuklarımızın elinde. Çocuklar devamlı defteri, kitabı elliyor. Sonra elini ağzına götürüyor. Onun için bu ürünler yaklaşık 72 testten geçiriliyor. Türkiye ve Avrupa laboratuvarlarında yapılan testlerle insan sağlığına zararlı olmadığı ispat edildikten sonra satışa sunuluyor. Sadece kullanılan kağıdın değil, içinde yer alan tüm baskı malzemelerinden boyasına kadar insan sağlığına zararlı olmaması gerekiyor. Yoksa zaten hiçbir yere bu malları gönderemeyiz. Daha sonraki yatırımlarımızda renkli kağıtta yapmaya başladık. Şu anda her renkten kağıt yapabilen Türkiye’deki tek fabrikayız. Genelde Kur’an-ı Kerim ve meali kitaplarında kullanılan Ivory kağıtlarını da üretmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Efe, bundan sonraki yatırım hedeflerinin Türkiye’de üretimi olmayan, ithalatla karşılanan bazı katma değeri yüksek kağıt türlerine yatırım yapmak olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu yatırımların fizibiliteleri bitmek üzere. İthal ikamesi mahiyetindeki bu yatırımlar Türkiye’nin cari açığına da olumlu katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda üç ana projemiz masada bekliyor. 2022'de daha da büyüyerek 1 milyar liraya yakın bir ciro hedefliyoruz. 100 milyon doların üzerinde. Bu yılı da 700 milyon liralık ciro hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Kağıt dalında yeni yatırımlar düşünmekteyiz. Bunlar katma değerli kağıt üretimi üzerine olacak. Cari açığı kapatmaya da yardımcı olacak. Halka arzın da buna katkısı olacak. Biz şu an yüzde 15-20 civarını toplam satışlarımızın ihracata göndermekteyiz. Amerika, İrlanda, İsrail, Batı Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika olmak üzere toplamda 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Halka arzla birlikte daha kurumsal bir büyümemiz olacak, yıllar boyu devam etmek isteyen bir şirketiz. Plan ve projeksiyonlarımız hazır, yönetim kurulu onayını müteakip yatırım kararlarına hemen başlayabiliriz. Bunlara ilave olarak da son 10 yılda kendi inovasyon yatırımlarımıza da 25 milyon doların üzerinde bir para harcamış ve realize etmiş durumdayız."

#Konya Kağıt A.Ş
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