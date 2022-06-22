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Türkiye yabancı yatırımcı çekmeye devam ediyor

Pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyada yatırımlar tehlikeye girerken dünyaca ünlü Amerikalı sigorta şirketi Türkiye’ye yatırım yapma kararını duyurdu.

Ekonomi 22.06.2022, 14:56
Türkiye yabancı yatırımcı çekmeye devam ediyor

Pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyada yatırımlar tehlikeye girerken dünyaca ünlü Amerikalı sigorta şirketi Türkiye’ye yatırım yapma kararını duyurdu.

Yabancı yatırımcı küçük yatırımcıya kazançlı bir alan sunma sloganı ile Türkiye piyasasına girmeye hazırlanıyor. Amerikalı sigorta şirketi META FSCo firması Türkiye’de yatırım kararı aldı.

META FSC Direktörü Tony C., dünya finans sektörünün çoklu katılımcıyla ilerlemesinin önünü açtıklarını söyleyerek "Cep telefonları artık vazgeçilmezimizdir. Bizler sistemi kurarken insanların telefona ayırdıkları bu süreleri hem kazanca dönüştürmelerini hem de birlikte büyük bir güç olabilmeyi hedefliyoruz" dedi.

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