Türkiye Vodafone Vakfı'ndan çocuklara çevresel farkındalık eğitimleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülmekte olan "Yarını Kodlayanlar" projesinin bir alt kolu olarak tasarlanan "Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün" projesiyle Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 7 ila 14 yaş arası çocuklar için iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında farkındalık kazandırmak amacıyla senkron ve asenkron eğitimler düzenlenecek.



"Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün" projesi, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Süel, çevresel sorunların tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu belirterek, dünyaya ve çevreye bilinçli bireyler yetiştirme amacıyla "Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.



Süel, çevre sorunları hakkında çocuklara küçük yaşta farkındalık kazandırmanın ve alacakları eğitimlerin doğru zamanda, doğru şekilde verilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamak ve ileride sürdürülebilirlik farkındalığına sahip nesiller yetiştirmek, ülkemiz açısından oldukça kritik. Hem ülkemizde hem de dünyada iklim değişikliğinin etkilerini son yıllarda daha çok hissediyoruz. 2020 Avrupa'da en yüksek sıcaklıkların, Avustralya ve ABD'de yangınların, Güney Asya'da sellerin görüldüğü, aşırı hava koşullarının çeşitli olumsuz etkilerinin arttığı bir yıl oldu. Ülkemizi de etkisi altına alan ve hepimizi derinden etkileyen sel ve orman yangınları gelecek nesillerin bu alandaki farkındalığını daha da artırmamız gerektiğini ortaya koyuyor.

Bugüne kadar Yarını Kodlayanlar projesi ile çocuklarımıza sunduğumuz kodlama eğitimleri ile dijital becerilerini geliştirerek iyi bir ayak izi bırakmıştık. Şimdi her iki projeyi aynı hedef kitle üzerinde birleştirerek hayata geçirmeyi, dolayısıyla kısa zamanda dijital becerileri gelişmiş, sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Proje sonucunda eğitim alan çocukların çevre sorunlarıyla ilgili dijital çözümler üretmelerini bekleyeceğiz. Böylece çocuklarımız çevreye karşı kendi düşüncelerini ve çözümlerini üretebilecek. Dünyamızı koruma bilinci ile yetişen bireyler olarak yakın çevrelerinde iklim elçileri olabilecek. Erken yaşlarda kazanılacak çevre bilincinin gezegenimizin geleceği açısından önem taşıdığına inanıyoruz. 'Daha yeşil, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir gezegen ancak hep birlikte çalışarak mümkün' diyerek, herkesi çevresel sürdürülebilirlik konularında duyarlı olmaya davet ediyoruz."





- "Daha yaşanılabilir bir dünya ve gelecek mümkün"





Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini sürekli gözlemlediklerini ifade ederek, "Artan afetler sonucunda birçok canlı zarar görmekte. Habitat Derneği olarak bu alanda farkındalık yaratmak ve çözümler geliştirmek için uzun süredir çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunu oldukça önemseyen ve bu odakta projelere imza atan kurumlar olarak Türkiye'nin farklı illerinde 7 ila 14 yaş arası öğrencilere sürdürülebilirlik, e-atık dönüşümü, geri dönüşüm, iklim değişikliği ve afet konularında online eğitimlerin verileceği 'Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün' sürdürülebilirlik projesini başlatmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Proje kapsamında 1.000 öğrenciye ve dolaylı olarak ebeveynlere gerekli farkındalığın kazandırılmasının hedeflendiğini bildiren Hazır, "Ayrıca, proje kapsamında gerçekleştireceğimiz fikir maratonları ile çocukların sürdürülebilirlik alanında fikirlerini ortaya çıkarmalarına, geliştirmelerine ve hayata geçirmelerine olanak sağlayacağız. Böylelikle daha yaşanılabilir bir dünya için önemli bir adıma katkı sağlamış olacağız. Unutmayalım ki daha yaşanılabilir bir dünya ve gelecek mümkün." dedi.





- 50 eğitmenle 1.000 öğrenciye ulaşacak





"Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün" projesiyle Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 7 ila 14 yaş arası çocuklar için iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında farkındalık kazandırmak amacıyla senkron ve asenkron eğitimler düzenlenecek.



50 kişilik bir eğitmen kadrosunun gönüllü görev yapacağı projeyle toplam 1.000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Yaklaşık 6 ay sürecek proje kapsamında, eğitici eğitimleri ve farkındalık eğitimlerinden oluşan 2 aşamalı bir program uygulanacak.





- Eğiticilere aktif öğrenme yaklaşımı





Eğitici eğitimlerine Vodafone Gönüllüleri, Habitat Gönüllüleri ve eğitmenleri katılacak. İklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında verilecek eğitimler, katılımcıların içerik ve yöntemle ilgili bilgi ve beceri kazanabilecekleri, tamamen aktif öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı bir yaklaşımla hazırlanacak. Eğiticilerin yerelde kullanacakları etkinlik uygulamaları ve eğitim yöntemleri birlikte deneyimlenecek.

Farkındalık eğitimlerine Türkiye'nin farklı illerinden 7-14 yaş arası çocuklar katılacak. Çocukların eğitime hazırlıklı gelmelerini sağlamak amacıyla merak uyandırıcı bir içerik hazırlanacak. Söz konusu videoyu izleyen çocuklara gönüllü eğitmenler tarafından online eğitimler verilecek. Eğitimlerde, "Çevre Nedir?", "Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği", "Atıklar, Geri Dönüşüm ve Elektronik Atıklar", "Afet Eğitimi" konuları işlenecek. Bu konuların ardından öğrencilere çevre bilinci eğitimi verilip online eğitim basamağının tamamlanması hedefleniyor. Online eğitimin bitiminde "Yarını Kodlayanlar" eğitimi devam edecek. Bu eğitimle de çocukların öğrendikleri bilgileri pekiştirerek dünya sorunlarına çözüm üretmeleri hedefleniyor. Çocuklar, tüm eğitimleri bittikten sonra online platformda paylaşılacak, sürdürülebilirlik ve afet konularında farkındalıklarının artmasını sağlayacak "Peki şimdi ne yapabilirim?" içeriklerini izleyebilecek.

"Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün" projesinin son aşaması ise "kidathon" adıyla düzenlenecek yarışma olacak. İklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında 2 kademeli olarak düzenlenecek yarışmada, daha önce farkındalık eğitimlerine katılan öğrencilerden dünya sorunlarıyla ilgili çözümler üretmeleri istenecek. Minimum 150 kişinin katılımının hedeflendiği yarışmada, jüri tarafından seçilecek ilk 3 ilkokul takımına ve ilk 3 ortaokul takımına ödül verilecek.