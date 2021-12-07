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Türkiye Vodafone Vakfı "Kırmızı Işık" uygulamasının tasarımı yenilendi

- Yeni tasarım, daha fazla bilgilendirme ve daha detaylı yönlendirme içeriyor- Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel:- "Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin yapılabileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz Kırmızı Işık uygulamasıyla kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyoruz"

Ekonomi 07.12.2021, 11:58
Türkiye Vodafone Vakfı

İSTANBUL(AA) - Türkiye Vodafone Vakfı'nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 7 yıl önce hayata geçirdiği "Kırmızı Işık" uygulamasının tasarımı yenilendi.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan ve bugüne kadar 358 bin kez indirilen uygulamanın ara yüzü, kullanıcıların uygulamadaki çoğu özelliğe daha rahat ve kolay ulaşıp kullanabilmesini sağlayacak şekilde değiştirildi. Yeni tasarım, daha fazla bilgilendirme ve daha detaylı yönlendirme içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kadına şiddetin tüm dünyada önemli bir sorun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası, kadına yönelik şiddeti, her 3 kadından birini hayatları boyunca etkileyen küresel bir salgın olarak nitelendiriyor. Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin yapılabileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz Kırmızı Işık uygulamasıyla kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyoruz. Bu uygulamayla mağdura yönelik ilk yardımı daha hızlı ve kolay ulaştırmayı ve bu sayede önleyici bir etki yaratmayı hedefliyoruz.

Bugüne kadar 358 bin indirmeye ulaşan uygulamamızın aylık ortalama 1.465 aktif kullanıcısı bulunuyor. Kırmızı Işık uygulamamızı kullanıcı görüş ve geri bildirimleri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Yeni özellikleri belirlerken paydaşlarımızla birlikte kapsamlı ihtiyaç araştırmaları da yapıyoruz. Son olarak, uygulamamızın ara yüzünü değiştirerek daha kullanıcı dostu bir tasarım geliştirdik. Kullanıcılar, uygulamadaki çoğu özelliğe daha rahat ve kolay ulaşıp kullanabiliyor. Uygulamamız, yeni tasarımıyla da kolay öğrenilen ve kullanılan bir uygulama olmaya devam edecek. Bununla birlikte bu uygulamaya hiç ihtiyacımızın olmadığı günlerin yakın olmasını umuyoruz."

- Tasarıma yenilikçi dokunuşlar

Verilen bilgiye göre, "Kırmızı Işık" uygulamasının son tasarımı yenilikçi özellikleriyle dikkati çekiyor. Bu kapsamda uygulamaya, navbar (gezinme çubuğu) özelinde 5 ekranın (Ana Sayfa, Destek, Acil, Bilgiler, Ayarlar) gösterildiği ve bu sayfalar üzerinden hangi işlemlerin yapılabileceğine dair bilgiler veren özel tasarımlar eklendi. Navbara eklenen Ana Sayfa'nın içeriğinde güncel bilgiler, anketler ve videolar yer alıyor. Diğer yandan, Harita sayfasına başlık olarak ŞÖNİM Noktaları (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) başlığı eklendi. Buna göre, ŞÖNİM Noktaları başlığının yanındaki info butonuna tıklandığında ŞÖNİM'in ne olduğunu, ne gibi destekler verdiği ve benzeri içerikler yer alıyor. Ayrıca, sayfa ilk açıldığında bulunulan konum ve en yakın ŞÖNİM Noktası birlikte görünecek şekilde ayarlandı. Diğer yandan, Bilgiler sayfasında bulunan kart yapıları görsel ve metin alt alta gelecek şekilde değiştirildi. Ayrıca, Ayarlar başlığının konumu navbarda yer alacak şekilde değiştirilerek menü başlıkları ikonlar ve açıklamalar ile desteklendi.

- Acil numaralar tek tuşla aranabiliyor

"Kırmızı Işık" uygulamasında acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Uygulamayla Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor.

Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor. Android kullanıcıları, acil SMS ve acil arama fonksiyonlarını telefonlarının ana sayfalarına pinleyerek ihtiyaç duyduklarında tek tuşla bu fonksiyonlara erişebiliyor.

"Kırmızı Işık"ın tüm fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği de eklendi. Bu eklenti sayesinde dokunmayla seçilen öge okunarak görme engelli kadınlara sesli geri bildirim sağlanabiliyor.

"Kırmızı Işık" uygulaması Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor.



#Vodafone
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