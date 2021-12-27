Türkiye Vodafone Vakfı, 2021'de de toplumsal hayatın dijitalleşmesine katkıda bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, 2021'de de "İyilik için teknoloji" vizyonuyla çalışmalarını sürdürdü.

Vakıf açıklamasına göre, toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Vodafone Vakfı, 2021'de de sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırmaya devam etti. Dünya genelindeki 27 Vodafone Vakfı'ndan biri olarak kurulan Türkiye Vodafone Vakfı, son 14 yılda 1,1 milyonunu gençlerin ve çocukların, 950 binini ise kadınların oluşturduğu toplam 4,2 milyon kişinin hayatına dokundu. Vakıf, bu süreçte reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Vakıf olarak, kuruldukları günden bu yana, "İyilik için teknoloji" vizyonuyla faaliyetlerine yön verdiklerini belirtti.

Tüm projelerini, Türkiye'nin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda, araştırmalar sonucu belirledikleri sosyal ihtiyaç haritasına göre şekillendirdiklerini aktaran Süel, "Sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Kadınlar ve çocuklar, öncelikli odak alanlarımızı oluşturuyor. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar 4,2 milyon kişinin hayatına dokunduk, reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek olduk. Vakfımız 2022 yılında 15. yaşını kutlayacak. Geriye dönüp baktığımızda, amaç odaklı yaklaşımımızla toplumsal gelişime yön veren ve kendi alanında diğer vakıflara da örnek olan işler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği ve Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimleri verdiği "Yarını Kodlayanlar" projesinde, Ağustos 2016'dan bu yana 550 gönüllüyle 210 bini aşkın çocuğa ulaştı. Yapılan her 1 TL'lik yatırımın 4,4 TL'lik sosyal getiri sağladığı projede, son 1 yılda düzenlenen 6 hackathon'a 680 çocuk ve genç katıldı. Proje kapsamında, son olarak, 30 ildeki köy okullarında teknoloji sınıfları açıldı. Dizüstü bilgisayar, 3D yazıcı, 3D kalem, STEM eğitim setleri ve bilim eğitim setleri içeren bu sınıflarla, bir yılda 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere 6 bin çocuk ve 2 bin 500 veliye ulaşılması hedefleniyor.

- Öğrencilere sürdürülebilirlik eğitimleri

Türkiye Vodafone Vakfı, 2021'de Türkiye'nin farklı illerinde 7-14 yaş arası öğrencilere çeşitli alanlarda farkındalık kazandırma hedefiyle "Yeşil Gezegen" sürdürülebilirlik projesini de başlattı. Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle, öğrencilere iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler verilecek. Eğitimlerin ardından proje katılımcıları arasında bir fikir maratonu da düzenlenecek. Proje kapsamında, gönüllülerden oluşan 50 kişilik eğitmen kadrosuyla ilk aşamada toplam 1.000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Vakıf, 2021'de kadınları da dijital dünyanın olanaklarıyla buluşturmaya devam etti. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Dijital Benim İşim" projesini hayata geçiren Vakıf, 18 yaş üstü kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verdi. Projeyle, 13 ilde 140 eğitimciyle 5 bini aşkın kadın kursiyere ulaşıldı. Mezun olan 43 kadın kursiyer ise Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri'nde istihdam edildi. Proje kapsamında son bir yılda 5 milyon TL'lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL'lik yatırım 5 TL'lik sosyal getiri sağladı. Projeyle, 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı, 2021'de teknolojinin gücünü kullanarak kadınların şiddetten korunmasına destek olmayı sürdürdü. Vakfın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 7 yıl önce hayata geçirdiği "Kırmızı Işık" uygulaması toplam 371 bin kez indirilirken, aylık aktif bin 465 kullanıcıya ulaştı. Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan uygulamanın arayüzü de kullanıcıların uygulamadaki çoğu özelliğe daha rahat ve kolay ulaşıp kullanabilmesini sağlayacak şekilde değiştirildi.