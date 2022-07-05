Türkiye, veri merkezi üssü olmak için 30 ülke ile İstanbul’da buluşacak

DCF Veri Merkezi Fuarı, veri merkezleri alanında 30 ülkeden sektör profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Fuar, tüm yenilikçi sektörlerin geliştirilmesi açısında önem taşırken, veri akışının yüzde 95’ini dışarıdan sağlayan Türkiye için de önem arz ediyor.

Avrasya Bölgesinde sadece Türkiye’de düzenlenebilen DCF Veri Merkezi Fuarı, veri merkezleri alanında 30 ülkeden sektör profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefliyor. 20 - 22 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuar Data Center, Cloud, Cyber Security, IoT, Big Data, DevOps, Blockchain, AI, AR-VR ve Software gibi tüm yenilikçi sektörlerin geliştirilmesi ve uluslararasılaştırılması için stratejik ve hayati bir önem taşıyor.

Bilgi, eğlence, iletişim, finansal hizmetler, kamu yönetimi, enerji transferi, güvenlik gibi güncel hayatı tamamlayan her şey bugün dijital ortamda toplanıyor. Milyarlarca bilgi ve verinin saklanması, transferi ve işlenmesi tüm sektörler için büyük önem taşıyor. Bilgi ve verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması çok sayıda bilgisayar ve ağ donanımlarının bir araya geldiği fiziksel veri merkezleri ile mümkün oluyor. Dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren irili ufaklı merkez sayısının 10 milyona yaklaştığı ve bu merkezlerin 2 milyar metrekareye yakın fiziki bir alanı kapladığı tahmin ediliyor.

“Türk firmalarını biraz da bu amaçla 30 ülkeyle tanıştırıyoruz”

5G mobil altyapısı, veri hacminin bin kat artacağını, veri hacmini karşılamak ve gerekli ekonomik katkıyı alabilmek için altyapıların güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden DCF Data Center Expo Proje Müdürü Savaş Burkay, “Pandemi öncesinde veri merkezlerinde Ankara’da doluluk oranı yüzde 85, İstanbul’da ise yüzde 80 civarındaydı. Pandemiden sonra veri merkezlerinin stratejik önemi iyice anlaşıldı. İki ay önce Cumhurbaşkanlığı’nın Dijital Dönüşüm Ofisi’nde yayınladığı rapor ile Türkiye’nin bölgede veri merkezi üssü olması ve veri merkezi sektörünün güçlendirilmesi adına atılması gereken adımları belirlemesi sektör için büyük önem taşıyor. Bu anlamda açıklanacak teşvikler de sektör için oldukça kıymetli. Nitekim Türkiye, çevresindeki 100 ülkeye göre bilişim know-how’ını ve ilgili sektör sanayiini geliştirmiş, bu alanda bölgesinde rakipsiz bir ülke. Çevre ülkelerdeki sektörel ihtiyaca cevap verecek en uygun firmalar Türk firmaları olacaktır. Fuar ile Türk firmalarını biraz da bu amaçla 30 ülkeyle tanıştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye veri trafiğinin yüzde 95’ini dışarıdan sağlıyor

Türkiye’de mevcut veri merkezi alanının 100 bin metrekare olduğu tahmin edilirken, kamu ve özel yatırımlarla birlikte 5 yıl içerinde 400 bin metrekareye ulaşılması hedefleniyor. Türkiye son yıllarda, pandeminin de etkisiyle, veri merkezi sektöründe dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline geldi. Mevcut veri trafiğinin yüzde 95’ini dışarıdan sağlayan Türkiye için veri merkezi sektörü önem taşıyor. Yeni yatırımlar açısından önemli bir potansiyel olarak görülen Avrasya’da sektörün tüm taraflarını bir araya getirmeyi hedefleyen veri merkezi fuarı DCF Data Center Expo İstanbul’da üçüncü defa düzenlenecek. 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında, üç gün boyunca, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek DCF Data Center Expo, tüm Ortadoğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez Ülkeleri ve Kuzey Afrika’dan 30 ülkenin bilişim teknolojileri profesyonellerini, girişimci firmaları ve uzman konuşmacıları bir araya getirecek.

DCF Data Center Expo’yu kimler ziyaret edecek

Expo; kamu kuruluşları, banka ve finans, telekomünikasyon kurumları, sağlık kurumları, data center işletmecileri, endüstriyel üreticiler (otomotiv, beyaz eşya, ambalaj gibi), call center, sigorta, tekstil, inşaat, ulaştırma (hava yolları, deniz yolları gibi), enerji, turizm, kimya, gıda, basın yayın sektörlerinin bilişim yöneticilerine hitap ediyor.