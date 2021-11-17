Türkiye ve Yunanistan, turizm işbirliği için bir araya geldi

Yunanistan Kültür Bakanı Vasileios Kikilias’ın da katıldığı Türkiye-Yunanistan 9. Turizm Forumu ve 4. Turizm Karma Komisyonu Toplantısı’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yunanistan’ı rakip ülke değil, partner ülke olarak gördüğümüz zaman, iki ülkenin de bu işten ne kadar kazançlı çıkacağının farkındayız” dedi.

Türkiye-Yunanistan 9. Turizm Forumu ve 4. Turizm Karma Komisyonu Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Vasileios Kikilias ve çok sayıda paydaşın katılımıyla İzmir’de düzenlendi. İki bakan, etkinlik öncesi ikili görüşmede de bulundu. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yunanistan’ı rakip ülke değil, partner ülke olarak gördüğümüz zaman, iki ülkenin de bu işten ne kadar kazançlı çıkacağının farkındayız. Bundan sonraki stratejilerimizi de iki partner ülke olarak dünyadan en yoğun turist alan Ege Bölgesi üzerine odaklanarak kurmak istiyoruz” diye konuştu.

“Feribot seferleri başlamalı”

İki ülke arasındaki turist trafiğinin pandemi öncesi seviyelere getirilmesi için pandeminin seyrini karşılıklı olarak göz önünde bulundurarak seyahat kısıtlamalarının mümkün olduğunca az uygulanmasını arzu ettiklerini belirten Bakan Ersoy, “Yunanistan, 1 Ekim itibariyle özel gezi tekneleri ile Kuşadası ve İstanbul çıkışlı yolcu gemilerinin Kavala ile bazı Yunan adalarına geçişine izin vermeye başlamıştır. Ancak iki ülke arasındaki turist trafiğinin çok önemli bir parçasını oluşturan feribot seferlerine en kısa sürede başlanması turist trafiğimizi olumlu yönde artıracaktır. Yarın gerçekleştireceğimiz Turizm Karma Komitesi toplantısında bu konunun tüm paydaşlarınca ayrıntılı bir şekilde ele alınarak bir yol haritası belirlenmesini bekliyoruz” diye belirtti.

Havayolu taşımacılığı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki havayolu taşımacılığı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Hali hazırda iki ülke arasında belirlenmiş olan ve tarafımıza tahsis edilen 52 frekans uçuş hakkı bulunmaktadır. Bu frekans sayılarının 42’si Türk Hava Yolları, 10’u Pegasus Havayolları olarak ayrılmıştır. Pegasus Havayollarının Sabiha Gökçen- Atina uçuşlarını haftalık 10’dan 14’e çıkarma, ayrıca Sabiha Gökçen-Selanik hattında haftada 7 sefer ile yaz dönemlerinde Midilli, Girit, Rodos ve Mikonos’a haftalık 3’er sefer düzenleme talebi bulunmaktadır.”

Türk vatandaşlarına vize muafiyeti

2012 yılından itibaren turizm sezonu boyunca Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, Rodos, Meis ve Simi adalarındaki limanlarda vize verilmesi uygulamasına başlanması neticesinde Türkiye’den Yunanistan’a giden turist sayısında büyük bir artış yaşandığını hatırlatan Bakan Ersoy, “2015 yılsonu itibariyle Yunanistan’ı ziyaret eden Türk turist sayısı tarihi bir rekorla 1 milyonu aşmıştır. Vize rejiminin turizm işbirliğinin önünde bir engel oluşturmasını el birliği ile engellemeliyiz. Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması gündemimizin öncelikli maddeleri arasındadır. Bu gerçekleşene kadar turizm sezonu boyunca adalardaki limanlarda vize verilmesi uygulamasına devam edilmesinden ve benzer bir uygulamanın Türk turistlerin Kuzey Yunanistan seyahatleri bağlamında da değerlendirilmesinden memnuniyet duyacağız” sözlerine yer verdi.

"Türkiye-Yunanistan tur paketleri"

“Uzak pazarlara yönelik olarak coğrafi ve kültürel anlamda yakınlığa ve ortak değerlere sahip iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan’ı kapsayan tur paketleri oluşturulması fikri, uzun yıllardır iki ülke arasında gerek hükümetler gerekse sektör temsilcileri arasında görüşülmektedir” diyen Bakan Ersoy, pandemi öncesinde iki ülkede faaliyet gösteren bazı seyahat acentelerinin uzak pazarlar için her iki ülkeyi kapsayan tur paketleri organize etmeye başladığını, ancak özellikle Güney Amerika ve Uzak Doğu turlarının daha geniş kapsamlı ve yaygın bir şekilde yapılması konusunda istenilen performansın gerçekleşmediğini söyledi.

“Protokolü sonuçlandırmak istiyoruz”

“Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Taşınmaz Kültürel Mirasın Korunması İçin İşbirliği Protokolü”nü en kısa zamanda sonuçlandırmak istediklerini dile getiren Bakan Ersoy, şöyle konuştu: “Kültür varlığı kaçakçılığından muzdarip iki köken ülke olarak kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmış kültür varlıklarının iadesi konularında Yunanistan’la kurulacak işbirliği dünya kültürel mirasının korunması için de olumlu katkılar verecektir.”

“Yunanistan’ı ziyaret eden, Türkiye’yi de ziyaret edebilmeli”

Yunanistan Kültür Bakanı Vasileios Kikilias da toplantının iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti. Turizmin iki ülke için son derece önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Bakan Kikilias, “Turizm aynı zamanda iki ülke arasında işbirliği ve yakınlaşmaya imkanı veren bir sektör. Ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişlerin gelişmesine katkı sağlayan bir sektör. Uzak destinasyonlarla ilgili başlık da önemli bir başlık. Bu alanda yapacağımız işbirliği ilgi çekici olabilir. Bizim ülkemizi 1-2 haftalığına ziyaret eden kişi aynı zamanda Türkiye’yi de ziyaret edebilmeli. Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Önümüzdeki sezon turizmin her ülke için de olumlu sonuçlar doğurmasını arzu ediyoruz” dedi.

“Önümüzde bir fırsat var”

Yunanistan Kültür Bakanı Vasileios Kikilias, "Hepimiz biliyoruz ki, zaman zaman hassas dönemlerden geçiyoruz ama mutabık kalmalıyız ki turizm, üzerinde daha yoğun çalışmamız gereken bir konu. Ben inanıyorum ki, kişisel ilişkilerle bütün zorlukların üzerinden gelebiliriz. Önümüzde bir fırsat var. Bu salonda bulunan herkes sizinle işbirliği yapmak için burada. Bazı problemlerimize çözüm bulmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

“Aşılama programı çevresinde iki ülke arasında işbirliği yapılabilir”

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Marios Themistocleou ise Yunanistan ve Türkiye’nin pandemi ile mücadelede önemli bir başarı kaydettiklerini, Yunanistan’ın aşılanma oranın yüzde 65 olduğunu söyledi. 18 yaşından büyük olan vatandaşlarda bu oranın yüzde 85 olduğunu belirten Themistocleou, “Son 2 ayda aşılanma oranında gerileme olduğunu görüyoruz. Aşılama programı çevresinde iki ülke arasında işbirliği yapılabilir. Biz Yunanistan olarak Sinovac ve Spuntik aşılarını tanıyan yegane Avrupa Birliği ülkesiyiz. Diğer ülkeler bu aşıları tanımıyorlar. Biz Yunanistan olarak bir adım daha ileriye giderek Sinovac ve Spuntik aşılarını yapanların ülkeye girişini kabul etmeye karar verdik. Sağlık Bakanlığı çalışanları olarak bu yaz tatilinde seyahatlerin önündeki engellerin azalacağını öngörüyoruz. Bu da sizlerin turizm alanında işbirliklerini geliştireceğiniz anlamına geliyor" diye konuştu.

“Çeşme Projesi, Yunanistan için de fırsat olacak”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Ege kıyıları için yeni bir merkez İzmir Çeşme’de doğuyor. Çeşme Projesi, doğa dostu ve sorumlu bir turizm örneği olacak. Bugünden 50 yıl sonraki turizminin öngörüldüğü Çeşme Projesi, Ege Denizi’nde bulunan adalar ve komşumuz Yunanistan için de fırsat olacaktır. Sağlıklı mutfak, iki halkın ortak kültürü. Uzun yaşam konsepti ortak kültürümüz. Bu iki kıyının birbirinden lezzetli yemeklerinin buluşturulduğu ortak bir Ege mutfağı kitabımız hala yok. Bugün bu konuda alınacak bir karar, iki ülkeyi ortak bir gastronomi masasına oturtacaktır. Ortak yapılacak dijital sanat ve kültür ürünleri de, iki yakayı dijital anlamda da bir araya getirecektir” sözlerine yer verdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim ise iki ülke arasındaki turizm hareketlerinin yakın zamanda pandemi öncesini yakalayacağını umduklarını söyledi.

“İşbirliğini koruyalım”

Yunanistan Oteller Birliği Başkanı Alexandros Vassilikos, şunları söyledi: “Geçen sürede turizmin kendine özgü dayanma gücü olduğunu gördük. Bizim karşı karlıya kaldığımız sorunlar çok hızlı zaman diliminde karşımıza çıktı ve hızlı şekilde tepki gösterdik. Bu sene daha iyi bir sezon yaşayacağız. Önümüzde daha birçok meydan okuma var. Biz işbirliğini geliştirirsek bu meydan okumaları daha rahat karşılayacağız. Artık yeni şartlara hızlı şekilde uymak zorundayız. Aramızdaki işbirliğini korursak hedeflerimizi daha kolay gerçekleştirebileceğiz.”

Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katılım gösterdi. 2 gün sürecek zirvede iki ülkenin turizm işbirliğini geliştirmenin formülleri tartışılacak.